Gros Plan : tout savoir de Wanda et Vision avant la série Disney +

Ça y est, enfin, la série WandaVision a dévoilé ses deux premiers épisodes sur Disney +. Le show, dirigé par Jac Schaeffer, ramène Paul Bettany et Elizabeth Olsen dans les rôles de Vision et Wanda. Ces personnages, qui sont dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) depuis « Avengers : l’ère d’Ultron », sont très connus des lecteurs de comics. Retour sur leur histoire.

La Sorcière Rouge : la création d’une mutante culte

Wanda Maximoff est une protagoniste ambigüe et passionnante. Une mutante ultra puissante qui a offert aux lecteurs de comics des arcs impressionnants. Créée en 1964 par Stan Lee et Jack Kirby, elle est la fille du puissant mutant Magnéto. Dans le MCU, elle est introduite, avec son frère Vif Argent (Pietro Maximoff), dans la scène post-générique de Captain America : Le Soldat de l’Hiver, avant d’être développée dans Avengers : l’ère d’Ultron. A cette époque, Marvel Studios ne détenait pas encore les droits d’exploitations des personnages mutants, qui appartenaient alors à la 20th Century Fox. Depuis, le studio a été racheté par Disney. Mais en 2014, Marvel Studios a trouvé une autre appellation pour ces deux personnages : les « améliorés ».

La Sorcière Rouge ©Marvel Comics

Pourtant, Wanda Maximoff est bien une mutante, et la fille d’un des plus puissants qui plus est. Initialement, elle débute sa carrière comme super-vilaine, et est membre de la Confrérie des mauvais mutants, dirigée par son père. Mais face à l’influence des Avengers, et aidé par son frère jumeau, elle décide de se tourner vers le bien, et rejoint la célèbre équipe de justiciers. La Sorcière Rouge, Scarlett Witch en version originale, est une mutante aux pouvoirs presque sans limite. Elle peut manipuler la réalité, le temps, et l’espace. Elle est également télépathe et télékinésiste. De plus, c’est une magicienne hors pair, capable de rivaliser avec Le Sorcier Suprême Doctor Strange.

Seul bémol, elle a un équilibre mental très fragile, et se fait facilement influencer par son entourage ou par des individus à la forte attraction. Mais une chose est sûr, elle possède des pouvoirs incommensurables. Les lecteurs de comics le savent bien. Elle est même capable de changer toute une réalité, comme dans le comics House of M, ou comme dans la série WandaVision justement. La Sorcière Rouge est même tellement appréciée, qu’elle figure au 97ème rang de la liste des 200 plus grands personnages de comic books de tous les temps selon le magazine Wizard.

Vision : l’androïde le plus humain de Marvel

Vision aussi est un personnage populaire de l’univers Marvel. Il est créé en 1940 par Joe Simon et Jack Kirby. Initialement, le personnage s’appelle Aarkus. Il faut attendre 1968 pour que Roy Thomas et John Buscema fassent une refonte totale du personnage pour atteindre le Vision actuel. La représentation du personnage dans les comics est assez proche du personnage incarné par Paul Bettany dans le MCU. C’est un robot de synthèse, qui n’a ni besoin de se nourrir ou de respirer. Il peut manipuler sa propre densité, son poids, et est capable de se rendre totalement intangible. Il est également capable de léviter et de voler. Enfin, Vision possède une force et une endurance surhumaines.

Vision ©Marvel Comics

Contrairement à ses origines dans le MCU, Vision n’a pas été créé par Tony Stark, mais par un terrible super-vilain. En effet, c’est le puissant Ultron qui donne naissance à Vision, destinée à devenir une arme contre les Avengers. Il utilise le corps de la Torche Humaine originelle (il ne s’agit pas de Johnny Storm) et des restes psychiques du justicier Wonder Man. Comme pour La Sorcière Rouge, Vision a donc débuté sa carrière comme super-vilain. Par la suite, Vision parvient à se défaire de l’emprise d’Ultron, et devient lui aussi un membre des vengeurs.

WandaVision : une histoire d’amour emblématique

Comme le raconte WandaVision, les deux personnages ont entretenu une relation amoureuse de plusieurs années, véritable arc culte des comics. En 1975, Wanda et Vision se marient dans Giant-Size Avengers #4 de Steve Englehart et Don Heck. De nombreux héros sont présents à leur cérémonie, et l’heureux couple décide de s’éloigner des tribulations super-héroïques pour vivre une vie paisible en amoureux. Ils déménagent en banlieue, comme c’est raconté dans Avengers : Infinity War.

WandaVision ©Marvel Studios

Après quelques années de vie commune, La Sorcière Rouge utilise ses pouvoirs de manipulation de la réalité pour rendre Vision fécond. Elle accouche ensuite de jumeaux : William et Thomas. Tient, tient, tient, Wanda est également enceinte dans les bandes-annonces de WandaVision… Coïncidence ? Peu probable. Une relation qui sert notamment les scénaristes à humaniser les deux personnages, et leur accorder la sympathie des lecteurs. Mais en 1989, dans le comics West Coast Avengers #52 de John Byrne, les lecteurs apprennent offusqués que ces deux enfants ne sont pas réels. Ils sont des créations de La Sorcière Rouge, et leurs âmes ont été prêtées par Mephisto, le roi des enfers. Par la suite, ce dernier récupère les âmes des enfants, et Wanda efface tout souvenir de cette époque.

Et ce n’est que le début des ennuis pour le couple. Vision, considéré comme une menace, est capturé par Oiseau Moqueur, est démantelé et lobotomisé. Il est ensuite recréé par Hank Pym, mais ne dépasse pas le stade de simple robot, dénué de toute émotion. Évidemment, ce nouvel état, rend sa relation amoureuse avec Wanda très fragile, ce qui n’aide pas son propre état émotionnel. Les deux personnages finiront par se séparer.

La descente aux enfers de La Sorcière Rouge

On ne va pas se le cacher, du duo, La Sorcière Rouge est beaucoup plus intéressante. Son état psychique endommagé additionné à ses pouvoirs mutants sans précédent en font un personnage extrêmement dangereux, et donc souvent ambigu. Et ces dernières années, La Sorcière Rouge a bien souffert. Notamment dans l’excellent comics House of M. Créé par Brian M Bendis, le comics raconte comment La Sorcière Rouge, devenue souffrante et légèrement folle, a totalement altéré la réalité. Alors que les Avengers tentent de l’arrêter, la mutante utilise ses pouvoirs pour changer la réalité. Elle crée un monde où les X-Men n’existent pas, et où les mutants dominent le monde. Magnéto contrôle alors tous les gouvernements mondiaux. Heureusement, Wolverine parvient à se rappeler de sa précédente vie, et monte une équipe pour retourner à la normale.

House of M ©Marvel Comics

Malgré tout ça, Wanda a deux enfants, réels cette fois. Elle donne naissance à Wiccan et Speed. Le premier est un sorcier, et le second court extrêmement vite comme Vif Argent avant lui. Quant à House of M, c’est un comics totalement culte, dont WandaVision semble s’inspirer. Il montre à quel point les pouvoirs de Scarlett Witch sont sans limites, et peuvent être terriblement destructeurs. Ses pouvoirs vont tellement loin, que selon un simple souhait de sa part, 99% des mutants ont perdu leurs pouvoirs. Rien que ça. On pourrait parler de cette héroïne pendant des heures, mais il faut garder quelques surprises. WandaVision est disponible sur Disney + à partir du 15 janvier 2021, et on espère que le MCU va enfin rendre honneur à ce personnage ultra puissant.