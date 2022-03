The Batman : gros plan sur les trois grands méchants du film

« The Batman », réalisé par Matt Reeves, cartonne actuellement dans les salles obscures. L'occasion pour nous de s'arrêter sur l'identité des trois super-vilains principaux du long-métrage : Le Pingouin, The Riddler (ou L'Homme-Mystère en vf), et Carmine Falcone.

The Batman : Robert Pattinson est dans la place

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est une toute nouvelle adaptation du célèbre justicier de l'univers DC Comics. Après Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale et Ben Affleck, c'est au tour du talentueux Robert Pattinson de porter le costume du Chevalier Noir. L'occasion pour lui de s'opposer à des super-vilains de marque comme Le Pingouin (Colin Farrell), L'Homme-Mystère (Paul Dano) et le gangster Carmine Falcone (John Turturro). Focus sur ces trois méchants iconiques des comics DC.

Le Pingouin : le personnage aura un rôle central dans la suite

Le Pingouin est l'un des gangsters les plus emblématiques de tout Gotham City. Sorte d'équivalent du Caïd de chez Marvel, Le Pingouin, de son vrai nom Oswald Chesterfield Cobblepot est imaginé en 1941 par Bill Finger et Bob Kane, les deux créateurs de Batman en personne. Tandis qu'il est l'un des plus anciens ennemis de Batman, Le Pingouin est le riche héritier de la puissante famille Cobblepot. Très rapidement marginalisé à cause de son aspect physique repoussant (nez crochu, petite taille, démarche dandinante qui lui vaudront le surnom du Pingouin) il décide de se tourner vers le crime.

Sans surprise, il devient, au côté de personnages comme Double Face et Black Mask, l'un des plus grands chefs du crime organisé de Gotham. S'il se balade toujours en costard c'est pour conserver l'héritage de sa famille aristocratique. Quant à son parapluie, il ne sort jamais sans à cause de la mort traumatisante de son père, décédé des suites d'une pneumonie.

Le Pingouin (Colin Farrell) - The Batman ©Warner Bros Pictures

The Batman marque sa quatrième apparition sur grand écran. Il est en effet présent dans le tout premier film Batman sorti en 1966 sous les traits de Burgess Meredith (doublé par Roger Carel en version française) ; puis dans Batman : Le Défi de Tim Burton, incarné par le fabuleux Danny DeVito ; avant d'avoir un rôle récurrent dans la série Gotham, campé par le jeune Robin Lord Taylor.

Dans The Batman, c'est un Colin Farrell totalement méconnaissable qui hérite du personnage. Son rôle dans le film de Matt Reeves demeure assez secondaire, mais le protagoniste va prochainement avoir sa propre mini-série avant de logiquement revenir dans The Batman 2.

Carmine Falcone : le plus grand gangster de Gotham

Surnommé le Romain, Carmine Falcone est l'un des plus grands gangsters de tout Gotham. Créé en 1987 par Frank Miller et David Mazzucchelli, il est le parrain de la mafia. Gros magouilleur, il a une grande partie de la police à sa solde. Selina Kyle, alias Catwoman, le soupçonne d'être son père (comme c'est abordé dans The Batman). Avec ce personnage, Frank Miller voulait créer une approche plus crédible de Gotham, en proposant un gangster à l'ancienne, difficile à atteindre par les voies judiciaires. Un antagoniste culte, qui permet d'apporter une noirceur inspirée des thrillers noirs et des polars des années 1980 à l'univers du Dark Knight.

Carmine Falcone (John Turturro) - The Batman ©Warner Bros Pictures

Après une apparition dans Batman Begins sous les traits de Tom Wilkinson, et dans la série Gotham incarné par John Doman, il est de retour dans The Batman, interprété par un John Turturro en grande forme.

The Riddler, aussi appelé le Sphinx, aussi appelé L'Homme-Mystère

The Riddler, de son vrai nom Edward Nigma, est apparu pour la première fois en 1948 dans les comics Batman. Créé par Bill Finger et Dick Sprang, c'est un brillant cerveau, qui met en place des énigmes machiavéliques pour faire tourner en bourrique notre cher Batman. Obsédé par les devinettes, il possède un QI plus développé que la moyenne mais a de grandes difficultés à s'insérer dans la société. Grand marginal psychotique The Riddler se traduit textuellement par celui qui pose des énigmes. En français, on lui donne le nom du Sphinx avant qu'il ne devienne par la suite l'Homme-Mystère.

The Riddler (Paul Dano) - The Batman ©Warner Bros Pictures

Dans les comics, The Riddler est l'un des seuls ennemis de Batman à avoir déduit son identité secrète (avec le Chapelier Fou, Bane et le Joker). Grand calculateur et manipulateur, il emmène constamment le Dark Knight dans des mystères épais et extrêmement dangereux. Paul Dano, qui campe le personnage dans The Batman, est le quatrième comédien à l'incarner en version live après Frank Gorshin dans le Batman de 1966, Jim Carrey dans Batman Forever et Cory Michael Smith dans la série Gotham. Sa folie et son excentricité, inspirations du jeu de Jim Carrey dans le film de Schumacher, font du Riddler un personnage qui a beaucoup de points communs avec le célèbre Joker. Comme le prouve cette séquence de The Batman...