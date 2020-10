The Mandalorian : tout ce qu'il faut savoir sur l'univers des Mandaloriens !

"The Mandalorian" est de retour sur Disney + pour sa deuxième saison. La série de Jon Favreau rencontre un certain succès, notamment grâce à son protagoniste, un Mandalorien talentueux qui tente de ramener Baby Yoda sur sa planète d'origine. Mais au fait, qui sont les Mandaloriens ?

Mandalorian : les origines

Les Mandaloriens sont un peuple issu de l'univers étendu Star Wars. Même s'ils n'apparaissent pour le moment dans aucun film de la franchise, ils sont omniprésents dans les histoires annexes. Ils font notamment des apparitions remarquées dans les séries animées Clone Wars et Rebels, dans le jeu vidéo Knigh of the Old Republic ou encore, bien évidemment, dans le show The Mandalorian.

Les Mandaloriens forment un groupe militaire et culturel impactant dans l'univers Star Wars. Une coalition redoutée, au même titre que l'Ordre des Jedi ou l'Ordre des Sith. Bien qu'aujourd'hui, les Mandaloriens soient pratiquement éteints, leurs histoires et leurs légendes ne cessent d'alimenter les mythes Star Wars. Les Mandaloriens sont une longue lignée de guerriers, de chasseurs de primes, de tueurs et d'aventuriers qui respectent leur propre code de l'honneur. Leur mantra leur interdit notamment d'enlever leur casque en public, et les oblige donc à vivre dans le secret et l'intimité la plus totale.

Pour la plupart des peuples de l'univers, la simple évocation des Mandaloriens transmet crainte et respect. Issus de la planète Mandalore, leurs origines demeurent encore aujourd'hui méconnues, et de nombreux éléments resteront à jamais sans réponse. Il se pourrait que les premières origines mandaloriennes soient issues d'une espèce nommée Taungs, aujourd'hui éteinte. Ces humanoïdes à la peau grise, ont été contraints de fuir Coruscant, en prenant le nom de Guerriers de l'Ombre. À cette époque, le nom Mandalorian n'existe pas encore. Les Taungs se sont réunis et ont monté une coalition militaire puissante. Ils conquirent un certain nombre de mondes, dont l'un d'entre eux fut renommé Mandalore. Petit à petit, des espèces variées rejoignirent les rangs des Mandaloriens, qui devinrent un genre à part entière.

Les Mandaloriens, une armure incroyable

La première grande action guerrière des Mandaloriens se situe 4000 ans avant l'avènement de l'Empire, durant un conflit connu sous le nom de Grande Guerre des Sith. À cette époque, les Mandaloriens avaient déjà une lourde réputation, et leur force militaire était pratiquement à leur apogée. Le peuple Mandalorian était guidé par un seul grand chef, dont le titre revenait à celui qui constatait la mort du précédent dirigeant.

C'est à cette époque que le style des Mandaloriens se dévoile : une armure indestructible, accompagnée d'un casque avec une visière en T, dissimulant le visage du propriétaire. Cette puissante cuirasse est souvent accompagnée d'un lance-flammes, d'un lance-corde et évidemment du traditionnel réacteur dorsal. Généralement, l'armure est construite en Beskar, un alliage extrêmement résistant capable d'encaisser les tirs de blaster. La longévité de ce blindage pouvait atteindre plusieurs centaines d'années. L'accoutrement était parfois complété d'une cape. Évidemment, ce sont Jango Fett et Boba Fett, qui ne sont pourtant pas des Mandaloriens, qui ont popularisé les armures auprès du grand public.

L'histoire du sabre laser noir

Les Mandaloriens ont même leur propre sabre laser. En effet, le sabre laser noir qui apparaît à la fin de la saison 1 de The Mandalorian, n'est pas une invention récente. Il a été créé par Tarre Vizsla, le tout premier Mandalorian à rejoindre l'ordre des Jedi, 1000 ans avant la Guerre des Clones. À la base, Tarre est un humain sensible à la force. Selon la légende, il est le créateur de ce sabre qui va devenir l’étendard de la maison Vizsla. Après sa mort, le sabre est conservé dans le Temple Jedi jusqu'à ce que ses descendants l'attaquent pendant la chute de l'Ancienne République.

Le sabre retombe alors dans les mains de Pre Vizsla. Ce dernier, chef des Death Watch, un groupe de Mandaloriens violents et rebels, beaucoup moins à cheval sur le code de l'honneur, aspire à reprendre le contrôle de Mandalore des mains de la duchesse Satine Kryze, qui œuvre pour la paix. Pre Vizsla, dans sa campagne vengeresse, tue plusieurs Jedi, et parvient à reprendre le contrôle de Mandalore avec l'aide d'un certain Dark Maul. Ce dernier trahit le Mandalorian et l'assassine, devenant ainsi le nouveau maître de Mandalore et le propriétaire de ce sabre laser noir. Puis, Palpatine débarque, asservit Dark Maul et récupère le sabre laser. Ce dernier est ensuite perdu, avant de revenir le temps d'un flash-back dans Star Wars : Rebels, pour finir sa route dans les mains du cruel Gideon dans The Mandalorian.

Pendant la prise de Mandalore par Dark Maul et Pre Vizsla, un nouveau groupe de Mandalorian se forme. Bo-Katan Kryze, une des plus fidèles lieutenantes de Vizsla et sœur de la Duchesse Satine, conteste l'ordre établit et s'oppose à Maul et Vizsla. Elle s'enfuit avec une poignée d'hommes et monte un regroupement Mandolarian alternatif, libre, et sans allégeance. Petit à petit, Mandalore s'écroule, et avec elle, l'immémorial héritage des Mandalorian.

La lignée des Fett

Étrangement, les Mandaloriens ont également gagné en popularité grâce à la présence des Fett. Jango Fett, et son fils, Boba Fett, portent eux-mêmes des armures mandaloriennes personnalisées, sans pour autant être originaires de ce peuple. Boba Fett apparaît dans la trilogie originale. Il est donc le tout premier à donner un aperçu de ce à quoi ressemblent les Mandalorian. Il est censé perdre la vie dans Le Retour du Jedi, dans le ventre du Sarlacc. Mais le chasseur de prime a réussi à survivre, malgré des douleurs atroces. Le système digestif du Sarlacc laisse ses proies vivantes et les dévore très lentement. Mais le puissant Boba parvient à tuer la créature, et s'extirpe de son cadavre, à moitié mort. Le personnage est de retour dans The Mandalorian pour le plus grand plaisir des fans.

Dans la prélogie, c'est son père, Jango Fett qui rappelle la force des armures Mandaloriennes. Même s'il se fait tuer par Mace Windu dans L'Attaque des Clones, il est parvenu à tenir tête à Obi-Wan Kenobi en combat singulier. Il est aussi le modèle utilisé pour la création des clones. Les Fett demeurent des personnages iconiques, dont les retours sont constamment réclamés par les fans.

Le temps des mercenaires

Le conflit Jedi/Sith et la Guerre des Clones ont fracturé et affaibli la communauté des Mandaloriens. Beaucoup moins forts et nombreux, ils sont pourchassés tantôt par les Jedi, tantôt par les Sith. Ils perdent le contrôle de Mandalore, et de tous les systèmes qu'ils possédaient. Leur organisation pense ses plaies. Et les Mandaloriens se mettent à vivre dans l'ombre et le secret, devenant des mercenaires sans foi ni loi. Même si leur réputation est encore solide, ils passent de conquérants à mercenaires. Mais s'ils sont moins nombreux, ils deviennent individuellement plus forts, plus disciplinés et plus entraînés.

Dans Star Wars Rebels, une Mandalorienne nommée Sabine Wren, descendante de la maison Vizsla, combat Dark Maul. Elle s'empare du sabre laser noir, et tente d'unir les derniers Mandalorian. Après la chute de l'Empire, le métier de chasseur de prime ne paie pas aussi bien que dans le temps. Beaucoup de Mandaloriens refusent de se montrer et préfèrent vivre dans les sous-sols. Les réserves de Beskar ont été pillées par l'Empire, et ce peuple de guerriers n'est plus que l'ombre de lui-même. Apparaît alors un nouveau Mandalorian : Din Djarin. Un protagoniste déjà culte, qui a su relancer l'intérêt du public pour ce peuple culte de l'univers Star Wars.

La série de Jon Favreau renoue avec les principes mandaloriens. Elle permet de remettre sur le devant de la scène ces personnages emblématiques, au lourd passé. Avec The Mandalorian, on devrait rapidement en apprendre encore davantage sur ce peuple ancestral, sur ses agissements, sur ses origines et surtout sur son avenir.