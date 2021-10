L'image du jour : le tournage épuisant du film 47 Meters Down

"47 Meters Down" est réalisé par Johannes Roberts. On y suit deux sœurs Lisa et Kate interprétées par Claire Holt et Mandy Moore. Les deux filles vont en vacances au Mexique et vont être prises au piège dans une cage d'observation de requins. Leur temps est compté pour remonter à la surface.

La majorité du tournage de 47 Meters Doown s'est déroulé à Londres dans un immense bassin, durant 5 semaines. Toutes les scènes tournées au fond de l'eau se sont faites dans ce même endroit. Pour ce qui est des scènes en extérieur, le tournage s'est passé en République Dominicaine. Les deux actrices, Claire Holt et Mandy Moore, n'avaient jamais fait de plongée, elles ont donc suivi plusieurs cours d'initiation. Leur planning était très chargé et les deux femmes ont dû se serrer les coudes pour arriver à bout de ces 8 semaines de tournage en tout. Pour cela, elles ont dû être en bonne condition physique et faire du sport à côté, comme du fitness et du cardio training. Au début effrayant et à la fin épuisant, les actrices gardent tout de même un bon souvenir de ce tournage intensif.