Image du jour : la formation de la chorale dans le film Les Choristes

Le film musical "Les Choristes", réalisé par Christophe Barratier, voit le jour en 2004. Le long-métrage est un grand succès et réalise huit millions et demi d'entrées. On retrouve notamment Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Merad mais aussi le jeune Jean-Baptiste Maunier.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique. Le film Les Choristes nous plonge en 1948. Clément Mathieu (Gérard Jugnot) est un professeur de musique sans emploi, qui accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Le système répressif appliqué par le directeur, Rachin (François Berléand), bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien. Ci-dessus, notre image du jour illustre un extrait du film où les jeunes garçons doivent chanter devant leur professeur afin qu'il détermine leurs timbres de voix. Le réalisateur a tenu à ce que les jeunes enfants des Choristes ne soient pas des acteurs professionnels. Ainsi, il a mené son casting dans différentes écoles, du côté de Clermont-Ferrand. Après avoir vu défiler 2000 enfants, la production en a gardé une quarantaine. Pour ce qui est de l'interprète de Pierre Morhange (Jean-Baptiste Maunier), le réalisateur l'a rencontré par hasard aux petits Chanteurs de Saint-Marc à Lyon. Christophe Barratier a entendu la voix du jeune garçon alors qu'il gravissait l'escalier du collège. Pour savoir ce que sont devenus les jeunes acteurs, c'est par ici. Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour. Retrouvez ici toutes nos images du jour.