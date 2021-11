L'image du jour : amitié ou rivalité entre Alain Delon et Bebel dans le film Borsalino ?

Le film "Borsalino" retrace l'histoire de deux voyous prêts à tout pour devenir les caïds de la pègre de Marseille. À l'affiche, on retrouve Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Mais avant d'être de très bons amis, les deux hommes ont connu quelques petits conflits, notamment lors de la sortie du long-métrage réalisé par Jacques Deray.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Borsalino réunit les deux comparses de toujours Alain Delon et Belmondo, mais saviez-vous qu'après la sortie du film en 1970, un conflit judiciaire les avait opposés ? En effet, sur l'affiche officielle, on peut lire deux fois le nom de Alain Delon, en tant qu'acteur évidemment, mais également en tant que producteur, ce qui n'a pas plu du tout à Jean-Paul Belmondo.

Trouvant cela vraiment pas réglo, Bebel ne se présente pas à la première du film, il portera même l'affaire devant les tribunaux (et gagnera son procès deux ans plus tard). Ce conflit juridique n'a jamais entâché leur belle amitié et les deux amis de toujours n'ont cessé de se titiller et de se taquiner à ce sujet au fil des années. Pour notre plus grand plaisir, nous revenons en images sur la célèbre bagarre entre les deux hommes dans le film Borsalino.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.