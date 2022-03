L'image du jour : Andrew Garfield dans le film Tu ne tueras point

En 2016, arrive en salle le film "Tu ne tueras point", réalisé par Mel Gibson. Il adapte à l'écran la vie de Desmond Doss un ancien caporal de l'armée américaine, objecteur de conscience, qui participait à la Seconde Guerre mondiale tout en refusant de tuer quiconque sur le champ de bataille.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Tu ne tueras point, débute lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Desmond, un jeune américain, s’est retrouvé confronté à un dilemme : comme n’importe lequel de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux.

Il s’opposait ne serait-ce qu’à tenir une arme et refusait d’autant plus de tuer. Il s’engagea tout de même dans l’infanterie comme médecin. Son refus d’infléchir ses convictions lui valut d’être rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie, mais c’est armé de sa seule foi qu’il est entré dans l’enfer de la guerre pour en devenir l’un des plus grands héros.

Lors de la bataille d’Okinawa sur l’imprenable falaise de Maeda, il a réussi à sauver des dizaines de vies seul sous le feu de l’ennemi, ramenant en sureté, du champ de bataille, un à un les soldats blessés.

Tu ne tueras point ©Cross Creek Pictures

Dans le rôle de Desmond Doss on retrouve le jeune Andrew Garfield. Le scénario du film est basé sur une histoire vraie, pour cela l'acteur a dû s'investir pleinement dans son rôle, afin de se rapprocher le plus possible de la réalité. Il explique lui-même :

J’ai suivi une préparation approfondie. Je me suis rendu dans la ville natale de Desmond mais également là où il a passé sa retraite, dans la maison dans laquelle il a grandi et celle où il est mort. J’ai emprunté les mêmes chemins que lui. J’ai lu tous les livres qui lui ont été consacrés pour en apprendre le plus possible à son sujet.

Pour en savoir plus sur ce film et découvrir les différences avec l'histoire vraie, c'est par ici.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.