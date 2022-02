L'image du jour : Glenn Close en Cruella d'Enfer dans Les 101 Dalmatiens

Cruella d'Enfer a marqué les esprits de nombreux enfants. Elle est interprétée par Glenn Close dans le film "Les 101 Dalmatiens" réalisé par Stephen Herek. Retour sur ce personnage mémorable.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans le film Les 101 Dalmatiens, Pongo et Perdy, sont de superbes dalmatiens, qui vivent a Londres avec leurs maitres respectifs. Roger, est un concepteur de jeux vidéo et Anita, une dessinatrice de mode pour la maison de couture de Cruella d'Enfer. Lorsqu'ils se croisent au parc, c'est le coup de foudre autant pour les chiens que pour les maitres. Et c'est ainsi que, quelques mois plus tard, les deux couples attendent un heureux évènement. Mais Cruella, obsédée par la fourrure, enlève Pongo et Perdy.

La ténébreuse Cruella est incarnée par Glenn Close, qui est parfaite dans ce rôle. Son investissement est tel qu'elle vole la vedette aux stars du film : les dalmatiens. A noter, que la voix française est celle d'Élisabeth Wiener, qui double également à multiples reprises Meryl Streep, Debra Winger et qui a fait de nombreux personnages dans des films d'animation.

Dans l'extrait ci-dessus, Cruella découvre les chiots après leur naissance. Mémorable dans ce personnage, Glenn Close est de retour dans la suite du film intitulé Les 102 Dalmatiens. Elle incarne donc une nouvelle fois, cette créatrice de mode aux tenues plus extravagantes les unes que les autres. Saviez-vous que l'actrice a souhaité conserver tous les costumes qu'elle porte dans le film ? Pour en savoir plus à ce sujet, c'est par ici.

