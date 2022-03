L'image du jour : Guido, le papa au grand cœur dans La Vie est belle

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans le film La Vie est belle, Guido, un jeune Italien, tombe amoureux de Dora, une belle institutrice promise à un fasciste qu'elle déteste. En véritable génie de la séduction, il invente toutes sortes de stratagèmes délirants pour la séduire, puis l'épouser. Quelques années plus tard, en 1943, Dora rentre chez elle, mais ne trouve ni Guido ni leur fils Giosuè : ils ont été déportés. Dora décide de les suivre. À l'intérieur du camp, Guido, par amour pour son fils, n'a qu'une obsession : lui cacher la réalité sur leur situation...

Roberto Benigni a remporté trois Oscars dont celui du Meilleur acteur, un César et également le Grand prix du jury au Festival de Cannes. Lorsqu'il est interviewé par Gallimard à propos du choix du sujet de son film, il répond :

J'ai pensé à Trotski et à tout ce qu'il a enduré : enfermé dans un bunker à Mexico, il attendait les tueurs à gages de Staline, et pourtant, en regardant sa femme dans le jardin, il écrivait que, malgré tout, la vie est belle et digne d'être vécue. Le titre est venu de là… Rire nous sauve, voir l'autre côté des choses, le côté irréel ou amusant, ou réussir à l'imaginer, nous aide à ne pas être écrasés comme des brindilles, à résister pour réussir à passer la nuit, même quand elle s'annonce très très longue.