L'image du jour : Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu

"Le Grand Bleu" arrive sur grand écran en 1988. Le film est très librement inspiré des vies de Jacques Mayol et Enzo Maiorca, célèbres champions de plongée en apnée. Retour sur l'héroïne du film incarné par Jean-Marc Barr.

Le tournage de Le Grand Bleu, s'est déroulé en Grèce et au Pérou et ne fut pas de tout repos pour les acteurs du film, Jean-Marc Barr et Jean Reno entre autres. Ce film aujourd'hui devenu culte a marqué toute une génération, notamment grâce à l'interprétation de Jean-Marc Barr, âgé à l'époque de 28 ans. Le synopsis du film est le suivant :

Depuis l'enfance, une rivalité oppose deux fans de plongée, le français Jacques Mayol et l'italien Enzo Molinari. À l'âge adulte, ils continuent à s'affronter, descendant toujours plus profond, en apnée. Un jour, Jacques rencontre Johanna, qui travaille avec un professeur venu étudier les réactions d'un corps immergé sous la glace, et c'est le coup de foudre.

Image du jour : Le Grand Bleu ©Gaumont

L'acteur Jean-Marc Barr est l'héroïne du film, et c'est notre image du jour ci-dessus. Il faut savoir que le tournage était physiquement très éprouvant, tant pour les comédiens que pour l'équipe technique. Les conditions climatiques étaient délicates. Une quinzaine de descentes sous-marines quotidiennes étaient effectuées par les comédiens. Il faut souligner qu'aucun des acteurs n'a été doublé pour les scènes de plongées et que c'était Luc Besson, le réalisateur, lui-même qui assurait les entraînements.

À la sortie du film, Jean-Marc Barr est devenu une star malgré lui. Effectivement, l'acteur n'a jamais vraiment supporté cette soudaine notoriété, refusant catégoriquement le statut "d'icône" de la beauté masculine. Pour en savoir plus, à ce sujet c'est par ici.

