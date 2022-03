L'image du jour : Joseph K face à l'injustice dans le film Le Procès

Orson Welles réalise le film "Le Procès" en 1962. Il s'agit d'une adaptation du roman homonyme de Franz Kafka. Selon le cinéaste, il s'agit de son film le plus personnel, celui qui trouve le plus de résonance avec sa vie intime. Il illustre ses angoisses sociales et politiques, et fait également la retranscription la plus précise d’un thème qui l’obsède, celui de la culpabilité.

Le film Le Procès se déroule en 1930 à Moscou, Joseph K (Anthony Perkins) est réveillé à l'aube par les policiers. Ils le déclarent en état d'arrestation et procèdent à une perquisition. Il les interroge sur les chefs d'accusation sans obtenir de réponse. Autour de lui, les gens lui jettent des regards suspicieux, voir accusateurs. Joseph K. cherche de quoi il pourrait être coupable, serait-ce pour fréquenter une locataire équivoque comme Mademoiselle Burstner (Jeanne Moreau) ? Le Procès ©Paris Europa Productions Il est complétement perdu et désorienté dans ce gigantesque et étrange bâtiment. Perdu dans les méandres de la justice, Joseph K erre dans les couloirs interminables et bureaux poussiéreux. Confronté à un juge, il n'apprend rien de plus sur les charges qui pèsent sur lui. L'angoisse monte, les membres de sa famille se manifestent, mais rien n'y fait. Le jeune homme abandonne alors toute résistance, comprenant qu'il sera inéluctablement déclaré coupable, peut-être simplement de vivre... Orson Welles a lui-même déclaré que Le Procès était son meilleur film et l'un de ses films les plus intimes. Je voulais peindre un cauchemar très actuel, un film sur la police, la bureaucratie, la puissance totalitaire et l'oppression de l'individu dans la société moderne.