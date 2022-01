L'image du jour : la belle amitié de Julia Roberts et Richard Gere dans Pretty Woman

Le film "Pretty Woman" sorti en 1990, fait de Julia Roberts la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Cette comédie romantique a depuis acquis le rang de film culte. La jeune actrice partage l'affiche avec Richard Gere, avec qui elle a noué de vrais liens d'amitié.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

La célèbre comédie romantique Pretty Woman est victime de nombreuses critiques à sa sortie. Le scénario retrace l'histoire d'amour entre une prostituée rêveuse et un riche homme d'affaires. Le synopsis du film est le suivant :

Quand Edward Lewis, businessman de talent, s'offre les services de la belle Vivian, petite prostituée d'Hollywood Boulevard, il décide par amusement de l'engager, de lui faire découvrir son style de vie, de la couvrir de cadeaux. Ils vivent ainsi quelque temps, jusqu'au jour où ils découvrent tous deux qu'ils ne peuvent plus se séparer...

Pretty Woman ©Touchstone Pictures

Julia Roberts est alors révélée au grand public par cette populaire comédie romantique et devient une star planétaire. Pretty Woman donne alors naissance à une superstar mondiale mais également à une belle amitié. En effet Julia Roberts et Richard Gere, qui jouait le rôle du riche homme d’affaires Edward, sont complices à l'écran comme sur le tournage. Par la suite, les deux acteurs ont été amenés à rejouer ensemble en 1999 dans Just Married (ou presque).

Pour en savoir plus sur ce film culte, et découvrir quelques anecdotes c'est par ici.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.