L'image du jour : la danse de Brigitte Bardot dans Et Dieu... Créa La Femme

Réalisé par Roger Vadim, le film "Et Dieu... Créa La Femme" voit le jour en 1956. Brigitte Bardot est alors au sommet de sa beauté, sous le soleil de Saint-Tropez, elle y danse un mambo fiévreux et suggestif qui a marqué les esprits.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans le film Et Dieu... Créa La Femme, on suit Juliette, qui est une jeune femme ingénue totalement insouciante de tout et au sommet de sa beauté. D'un simple regard, elle fait exploser les cœurs et les mœurs de tous les hommes du petit village de pêcheurs des années 1950 où elle a été adoptée, Saint-Tropez. Mais elle ne pense incorrigiblement qu'à s'amuser et à aimer les hommes dans une communauté dure au labeur et traditionnellement très attachée aux bonnes mœurs.

Pour le scène du célèbre mambo (ci-dessus), Brigitte Bardot s'est laissée porter par la musique, elle s'explique :

Le mambo que j'y danse a été totalement improvisé. J’ai laissé libre cours à mon instinct. J'ai dansé comme j’en avais envie, envoutée par la musique, c’est tout ! Ça vous épate hein ?

Quant à Roger Vadim, le réalisateur, il est tombé sous le charme de son actrice et déclare :

A travers Brigitte, restituer le climat d'une époque, Juliette est une fille de son temps, qui s'est affranchie de tout sentiment de culpabilité, de tout tabou imposé par la société, et dont la sexualité est entièrement libre. Dans la littérature et les films d'avant-guerre, on l'aurait assimilée à une prostituée. C'est dans ce film, une très jeune femme, généreuse, parfois désaxée, et finalement insaisissable, qui n'a d'autre excuse que sa générosité.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.