L'image du jour : La scène de colère entre Karin Viard et Marina Foïs dans le film Polisse

Réalisé par Maïwenn le film "Polisse" est sorti en 2011. La réalisatrice retrace ici le quotidien des policiers de la brigade de protection des mineurs. Très impliqués et soudés, ils tentent de préserver leur vie privée et leur santé psychique.

Le film Polisse est écrit à quatre mains. En effet, l'actrice Emmanuelle Bercot s'est plongée dans le scénario aux côtés de Maïwenn. En totale immersion dans cette brigade de police, le film effleure la réalité. Le casting est composé de : Karin Viard, JoeyStarr, Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle, Maïwenn, Karole Rocher, Emmanuelle Bercot, Frédéric Pierrot, Arnaud Henriet et Naidra Ayadi entre autres. Tous les cas présentés dans le film sont des faits qui ont réellement existé. À la recherche du naturel, la réalisatrice a tourné son film avec deux ou trois caméras, laissant assez libres ses acteurs. Il y a plusieurs scènes difficiles et très riches en énergie. Notre image du jour illustre ici la scène de dispute entre les personnages joués par Karin Viard et Marina Foïs.

Polisse ©Mars Films

Ici, Nadine perd complètement le contrôle face à sa collègue qui la provoque lourdement. Excédée, elle en vient aux mains et ses collègues sont obligés de la maîtriser. À fleur de peau et très touchés par leur travail, les brigadiers de la police ne peuvent pas toujours encaisser et contenir toutes leurs émotions. Karin Viard a pris plaisir à incarner ce personnage et à jouer cette scène sous haute tension, très marquante. L'actrice s'était confiée dans le magazine La Libre :

Je suis actrice, hein (rire). C’est mon boulot. Je peux le faire dix fois si c’est nécessaire. Mais cela n’a pas été nécessaire. On a fait trois prises. Ce qui est bien dans cette scène, c’est qu’elle y revient sans arrêt. Normalement, une scène de colère c’est fulgurant, ça dure peu. Là, l’intelligence de Maïwenn, c’est qu’il y a de violence, on sent toute cette violence même en tant qu’acteur. Tu te chauffes, tu te remontes tout seul. C’est vraiment mon métier, c’est vraiment ce que je sais faire. Être actrice, cela m’empêche d’être complètement dingue dans la vie. C’est une bouffée d’oxygène, une soupape de sécurité extraordinaire. J’ai énormément d’énergie et ça me canalise, ça me concentre, ça me permet d’évacuer des choses. Pour moi, c’est de l’ordre de la santé mentale.

