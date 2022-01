L'image du jour : la sublime Claudia Cardinale dans Le Guépard

Le film franco-italien "Le Guépard" sort en 1963, il est réalisé par Luchino Visconti. À l'affiche du film on retrouve Burt Lancaster, Alain Delon et la belle Claudia Cardinale, l'icône des années 60.

Le film Le Guépard est le résultat de 15 mois de tournage très intenses. Un projet colossal imaginé par le réalisateur italien Luchino Visconti. Le scénario est adapté de l'unique roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, issu de la noblesse sicilienne, il écrit sur la décadence de cette haute société.

Le cinéaste avait déjà travaillé avec Claudia Cardinale et Alain Delon en 1960 dans Rocco et ses frères. Le duo se reforme donc comme on peut le voir sur notre image du jour ci-dessous. Plus tard, le couple du Guépard jouera à nouveau ensemble, mais dans un film beaucoup moins romantique, il s'agit de Les Centurions.

Le Guépard ©Pathé Cinéma

Claudia Cardinale est une célèbre actrice qui a été repérée par les plus grands réalisateurs du cinéma lors de la Mostra de Venise alors qu'elle n'avait que 17 ans. C'est seulement en 1958 qu'elle se tourne vers le cinéma après avoir vécu un drame personnel. Rapidement, elle devient une icône et un sex-symbol. Dans Le Guépard, la belle brune incarne Angelica Sedara, la fille du maire, courtisée par Tancrède et amoureuse de lui.

Pour ceux qui n'ont pas vu le film, le synopsis est le suivant : Après que son neveu Tancrede (Alain Delon) se soit engagé dans les troupes de Garibaldi, le prince Salina (Burt Lancaster) s'installe à Donnafugata, chez le maire don Calogero. Ce dernier a une fille, Angelica, que Tancrede décide d'épouser. A Palerme, au cours d'un bal, Salina fait sensation en dansant avec Angelica, mais il sent que la fin de son monde est proche.

