L'image du jour : L'affiche du film Le Bal des Actrices

Le film de Maïwenn "Le Bal des actrices" est une réelle déclaration d'amour aux comédiennes. L'affiche du film sorti en 2009, affichant les différentes actrices en train de poser nues avait fait couler beaucoup d'encre.

Sorti en salles début 2009, Le Bal des Actrices est le troisième film de Maïween. Elle se met en scène, alors qu'elle se lance dans le tournage d'un documentaire sur ses consœurs. Elle filme ainsi Karin Viard, Mélanie Doutey, Jeanne Balibar ou encore Julie Depardieu.

Le Bal des actrices ©SND

L'affiche du film, ci-dessus, a beaucoup fait parler. En effet, on peut voir les différentes actrices totalement nues posant les unes contre les autres. On notera que Charlotte Rampling a refusé de poser pour la photo. Isabelle Adjani, Monica Bellucci et Mathilda May ont quant à elles décliné l'invitation de la réalisatrice pour apparaître dans le long-métrage.

