L'image du jour : l'atelier de fabrique des dinosaures de Jurassic Park

Aujourd'hui pas une, pas deux, mais trois images du jour ont étaient sélectionnées afin de dévoiler les coulisses de la saga "Jurassic Park" et le travail des petites mains chargées de la création de certains dinosaures.

Le film Jurassic Park sort tout droit de l'esprit de Steven Spielberg et arrive dans les salles obscures en 1993. C'est un véritable choc pour le public qui découvre à l'écran des dinosaures plus vrais que nature. Pour ce faire, le cinéaste et son acolyte Stan Winston ont alors pensé à des créations en animatronique, afin que tout ne repose pas que sur des effets spéciaux. Pour en savoir plus sur la création du célèbre T-Rex, c'est par ici.

Jurassic Park ©Stan Winston school of character arts

Bien évidemment, d'autres créations ont été faites et ont demandé beaucoup de travail. Sur l'image ci-dessus, on peut voir Shane Mahan (technicien des effets spéciaux et marionnettiste) qui ajoute des petits détails sur la tête d'une marionnette de dilophosaure.

Jurassic Park ©Stan Winston school of character arts

Ici, à côté d'un vélociraptor, on peut voir Beth Hathaway, du département artistique, ajuster la peau en latex de cette création.

Jurassic Park ©Stan Winston school of character arts

La dernière image illustre l'équipe du département artistique qui s'affère sur la tête d'un tyrannosaure et d'un brachiosaure. Ces têtes, faisant parfois plus de deux mètres, sont montées au bout d'une grue pour les besoins du tournage.

Un travail titanesque donc pour ses petites mains qui ont contribué grandement à la réussite des films de la saga Jurassic Park.

