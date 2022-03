L'image du jour : le couple emblématique du film Out of Africa

Le film "Out of Africa" est inspiré du roman autobiographique de Karen Blixen. Sydney Pollack adapte son histoire au cinéma. Cette belle romance est portée par Meryl Streep et Robert Redford.

Dans Out of Africa Karen Blixen (Meryl Streep) rejoint l'Afrique pour épouser le frère de l'amant qui l'a éconduite. 1914, le Kenya, les colons, mélange d'aventuriers et de déracinés... Un monde nouveau s'ouvre devant elle, un pays fabuleux avec lequel une extraordinaire histoire d'amour commence. Avec le désastre de son mariage et de sa plantation de caféiers, son amour de l'Afrique s'incarne dans un chasseur de fauves (Robert Redford). Out of Africa ©Mirage Enterprises Notre image du jour ci-dessus, illustre la belle complicité entre les deux personnages. Dans un premier temps, Audrey Hepburn était pressentie pour incarner le rôle de Karen. Le réalisateur n'était pas sûr que Meryl Streep soit suffisamment sexy pour le rôle. L'actrice s'est livrée à ce sujet dans une interview en 1997 : Je savais que cette part de la personnalité de Karen était très importante parce que c'était une histoire d'amour. Je me suis donc rendue à mon audition avec une tenue très décolletée. Un peu vulgaire, mais ça a marché ! Pour en savoir plus à ce sujet, c'est par ici.