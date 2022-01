L'image du jour : les aventures de Shadow dans L'incroyable Voyage

Sorti en 1993, le film "L'Incroyable Voyage" est réalisé par Duwayne Dunham. Les aventures de ces deux chiens et de ce chat, ont marqué toute une génération. Retour sur cette histoire extraordinaire.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

L'Incroyable Voyage raconte les aventures de Shadow, un golden retriever, Sassy, une chatte himalayenne et Chance, un bouledogue américain croisé. Ils vivent dans une maison, en compagnie de leurs maîtres. Un jour, leurs propriétaires les laissent à une de leurs amies, Kate, une fermière, puisque le père de la famille a obtenu un travail dans la ville de San Francisco. Ils se disent de revenir dans deux semaines.

Mais les animaux, se croyant abandonnés définitivement, désireux de retrouver leurs maîtres, s'échappent de la ferme afin de rentrer dans leur foyer... Pour survivre durant leur long voyage, les animaux devront apprendre à compter les uns sur les autres, et à s'adapter à la personnalité très différente de chacun. Shadow est le plus âgé, le plus sage, mais également le moins endurant ; Sassy est intelligente et sait jouer de son charme félin ; Chance est le plus jeune, et, de ce fait, le plus anxieux, le plus impatient, et le plus indiscipliné, ce qui pourra lui attirer des ennuis...

Image du jour : L'Incroyable Voyage ©Walt Disney Pictures

Notre image du jour ci-dessus, illustre la belle complicité entre le jeune maître (Benj Thall)et son chien. Ce film est l'adaptation du roman du même nom. Le succès est au rendez-vous, car le long-métrage avec ces animaux qui parlent, arrive à séduire les petits comme les grands. Dans la version française, les trois animaux sont doublés respectivement par Jean Reno, Valérie Lemercier et Christian Clavier. Les acteurs venaient tout juste de jouer dans Les Visiteurs.

