L'image du jour : les bêtises de Mimi-Siku dans Un Indien dans la ville

Réalisé par Hervé Palud, "Un Indien dans la ville" voit le jour en 1994. Le film retrace l'histoire d'un jeune garçon qui a grandi en Amazonie et qui est tout à coup propulsé chez son père à Paris. Pas du tout habitué à l'environnement urbain, Mimi-Siku fait beaucoup de bêtises sans le savoir... Retour sur l'une d'entre elles dans notre image du jour.

La comédie Un Indien dans la ville d'Hervé Palud est sortie en 1994. Dans ce film on retrouve Patrick Timsit, Ludwig Briand, dans le rôle du jeune garçon, mais aussi Miou-Miou, Thierry Lhermitte ou encore Arielle Dombasle. Le petit comédien est alors âgé de 13 ans quand il endosse le premier rôle du long-métrage. Le film devenu culte est bourré de scènes drôles, illustrant alors Mimi-Siku en train de faire des bêtises malgré lui, sous le regard désemparé de ceux qui l'entourent.

Le synopsis du film est le suivant : sur le point d'épouser Charlotte, Stéph part à la recherche de sa première femme, partie depuis treize ans dans une tribu d'Amazonie, pour régulariser son divorce. Il la retrouve dans un village où il reste coincé pendant deux jours et finit par apprendre qu'il a un fils nommé Mimi-Siku, qui a grandi en tant qu'indien. Steph promet à son fils de lui montrer Paris, et ils s'envolent tous les deux pour la capitale... Le jeune garçon, peu habitué à la vie citadine va avoir du mal a se faire aux us et coutumes de ce nouveau pays.

