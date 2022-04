L'image du jour : Les comparses du film Les Tontons Flingueurs

Le film "Les Tontons Flingueurs", réalisé par Georges Lautner, voit le jour en 1963. On retrouve bon nombre de répliques et de séquences cultes qui sont désormais ancrées dans la culture populaire française. Retour sur une scène mémorable.

Dans Les Tontons Flingueurs on suit un ex-gangster retiré des affaires, qui promet à un ami mourant de prendre en charge sa fille, une donzelle qui ne pense qu’à l’amour. Il doit également mettre de l’ordre dans les affaires louches de son ami – tripot, distillerie clandestine et maison close – convoitées par sa bande. Aidé du notaire, de son majordome et de son garde du corps, le truand repenti a bien du mal à jouer à la fois les papas et les chefs de bande ! Extrait d'une scène devenue culte :

Les Tonton Flingueurs est devenu culte grâce aux dialogues de Michel Audiard. Le film est également connu pour sa distribution de gueules cassées avec Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche et Claude Rich.

