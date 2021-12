L'image du jour : les fous rires sur le tournage du film Les Visiteurs

Le film "Les Visiteurs" sort en 1993 et est réalisé par Jean-Marie Poiré. La comédie est hilarante de par ses répliques et ses scènes burlesques. Et le bêtisier du film prouve bien que toutes les séquences n'ont pas été simples à tourner.

Le film Les Visiteurs a sans doute marqué plus d'une génération. La comédie retrace l'histoire du compte Godefroy de Montmirail et de son serviteur Jacquouille qui vivent au Moyen-âge. Par magie, ils sont transportés dans le temps afin que le comte puisse éviter la mort accidentelle de son beau-père, qu'il a tué il y a peu de temps. À la suite d'une erreur d'ingrédients, au lieu de remonter le temps de quelques jours, ils sont transportés au XXème siècle... Évidemment, cet énorme décalage va créer les scènes loufoques que tout le monde connaît. Ces scènes hilarantes n'ont pas été simples à tourner si on en croit le bêtisier du film : L'extrait, disponible sur YouTube, montre bien les difficultés qu'on rencontré les acteurs, Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier, Marie-Anne Chazel, Christian Bujeau ou encore Isabelle Nanty. Le plus dur était de ne pas rire évidemment !