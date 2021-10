L'image du jour : les marionnettes et jeux d'ombres de Candyman 2021

Rendons hommage aux marionnettes de "Candyman" de Nia DaCosta, un moyen sutil et très poétique de la réalisatrice pour dénoncer des actes ignobles. C'est notre image du jour...

Si vous êtes allés voir le dernier Candyman en date, de Nia DaCosta, vous n'avez pas pu passer à côté du splendide théâtre d'ombres ! Utilisées de manière poétique, "les marionnettes" permettent à la réalisatrice d'aborder les thématiques très dures de la haine raciale et du lynchage. Elles sont très inspirées du travail de l'artiste Kara Walker ainsi que de la réalisatrice Lotte Reiniger.

Image du jour : Candyman ©Monkeypaw Productions

Ces marionnettes ont été créées et mises en scène par Manual Cinema. Il s'agit d'un studio de Chicago, qui combine un travail d'ombres de marionnettes faites à la main et de techniques cinématographiques mises en musique. En découle une histoire immersive et poignante, comme celle de Daniel Robitaille (et des autres) que nous découvrons dans ce Candyman.

