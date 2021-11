L'image du jour : les nombreux fous rires sur le tournage de la série La Flamme

La série "La Flamme" est une parodie hilarante du Bachelor, créée par Jonathan Cohen. Il y est accompagné par un formidable casting de comédiennes au sommet. Ce programme made in Canal+ a connu un franc succès, à tel point qu'une saison 2 est déjà attendue. Pour patienter jusque-là, quoi de mieux que le bêtisier de la série avec tous les fous rires de l'équipe ?

Signée Jonathan Cohen, la série La Flamme est parsemée d'un humour absurde, décomplexé et libéré. Les fans de la série parodique brûlent d’impatience de retrouver ce casting cinq étoiles qui regroupe Pierre Niney, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Ana Girardot, Leïla Bekhti ou encore Camille Chamoux. Entre fous rires et prises ratées, le bêtisier nous replonge dans l'univers de la série Canal+. Ci-dessous on retrouve la partie 1 du bêtisier, mais il existe aussi la partie 2 puis la partie 3.

La saison 2 de ce programme sera titrée La Flamme - Les Aventuriers de Chupacabra. On retrouvera donc Marc avec 15 autres candidats qui vont devoir s'affronter dans des épreuves physiques et faire face à une nature hostile. On a déjà hâte de découvrir tout ce beau monde !

