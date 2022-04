L'image du jour : Michael Kyle dans Ma famille d'abord

La sitcom américaine "Ma famille d'abord" est diffusée pour la première fois en 2001. En France, la série a connu un grand succès et a été programmée sur différentes chaînes pendant de longues années. Retour sur les scènes cultes de Michael Kyle !

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans Ma famille d'abord, on suit toutes les petites mésaventures de la famille Kyle. Michael Kyle (Damon Wayans) est un mari aimant et un père de famille comblé. Mais il n'est pas toujours facile d'élever trois enfants. Entre un fils (George O. Gore II) passionné de musique rap aux paroles plutôt agressives, une fille adolescente (Jennifer Freeman) qui lui cause bien des soucis et la benjamine (Parker McKenna Posey) qui veut toujours avoir le dernier mot, on ne s'ennuie pas avec la famille Kyle.

Michael fait évidemment régner l'autorité au sein du foyer (en tout cas, il essaie). Il a donc très souvent affaire à des demandes particulières de la part de ses proches. Le père de famille est connu pour être assez ferme et il se fait un malin plaisir de refuser toutes ces requêtes. Pour cela, il a une façon bien particulière de dire "non". On vous laisse découvrir ça avec l'extrait vidéo ci-dessus.

Pour savoir ce que sont devenus les acteurs de la série, c'est par ici.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.