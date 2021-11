L'image du jour : quand Hugh Jackman façonnait son corps pour incarner Wolverine

Hugh Jackman a incarné à de multiples reprises le célèbre Wolverine dans les films X-men. Une expérience qui lui a valu une réelle transformation physique ! L'acteur a dû soulever de la fonte pour arriver à obtenir son corps de super-héros.

Hugh Jackman s'est complètement transformé pour incarner le personnage emblématique Wolverine. L'acteur a dû faire face à un entraînement très intensif, qui lui a permis de sculpter son corps au maximum afin d'incarner au mieux le célèbre X-Men. Une période de sa vie qui l'a marqué au fer rouge, puisque l'acteur a récemment partagé une image "throwback" de son entraînement, et on peut voir à son visage que l'exercice ne semble pas des plus agréables.

Après avoir passé plus de 15 ans à incarner Wolverine, Hugh Jackman en a désormais fini avec ce personnage à qui il a dû dire au revoir dans le film Logan. Des adieux déchirants qui n'empêchent pas le célèbre acteur de revenir avec humour sur ses entraînements sportifs plus qu'intensifs !

