L'image du jour : reconnaîtriez-vous les jumelles du film Shining des années plus tard ?

Le film culte de Stanley Kubrick "Shining" a marqué plusieurs générations. La performance de Jack Nicholson et Shelley Duvall est impressionnante. Les scènes sont angoissantes, en particulier celle de l'apparition des deux petites jumelles dans le couloir. Découvrez les deux interprètes Lisa et Louise Burns.

Louise et Lisa Burns âgées de 12 ans à l'époque, apparaissaient en petite robe bleue, barrette dans les cheveux et regard angoissant dans le célèbre film de Stanley Kubrick. Shining a marqué toute une génération avec sa mise en scène ingénieuse et ses plans rapprochés, le tout véhiculant une ambiance angoissante. Outre le sourire effrayant de Jack Nicholson, le visage pétrifié de Shelley Duvall et les remarques du petit Danny, on notera également la prestation des deux petites jumelles.

Image du jour : Lisa et Louise Burns © IMAGO / Future Image

Comme on peut le voir à l'image ci-dessus, les deux sœurettes ont bien grandi ! Elles n'ont pas poursuivi leur carrière au cinéma, l’une est diplômée en littérature et l’autre est microbiologiste. Mais les jumelles n’ont pas oublié les personnages effrayants qu’elles ont incarnés. En effet, elles tiennent toujours un compte twitter appelé Shining Grady twins. Elles repartagent ici tout ce qui est en lien avec le film Shining que ce soit des déguisements, des photos du décors, ou de simples références à leur rôle. Elles sont souvent conviées à des événements et font même des dédicaces. Sur cette photo elles sont à la convention Weekend of Hell en Allemagne.

