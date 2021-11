L'image du jour : redécouvrez l'incroyable casting de Outsiders de Coppola !

Sorti en 1983 et réalisé par Francis Ford Coppola, le film "Outsiders" réunit une belle brochette de jeunes hommes devenus aujourd'hui célèbres. Des acteurs débutants à l'époque qui sont désormais de vraies stars du cinéma, pour certains. Retour en image sur les différents voyous, qui ont tout de même bien changé...

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Outsiders réunit donc sept jeunes hommes incarnant des voyous au look rock : cols relevés, vestes jean ou bien blousons en cuir. Pour la plupart d'entre eux, il s'agissait de leur première expérience cinématographique. Une génération de jeunes acteurs au futur très prometteur, on retrouve donc Emilio Estevez, Rob Lowe, Ralph Macchio, Matt Dillon, C. Thomas Howell, Patrick Swayze, et Tom Cruise. Et ils ont bien changé comme le montre notre image du jour ci-dessous, illustrant leurs dégaines lors du tournage du film :

Image du jour : Outsiders ©Zeotrop Studios

L'histoire se déroule à Tulsa, une petite ville d'Oklahoma, Ponyboy, et Sodapop vivent sans parents, sous la responsabilité de leur grand frère Darrel. Leur maison est délabrée et sert de refuge à leur bande des Greasers, des délinquants des bas-quartiers. Ils attaquent les Socs, ou les fils à papa au col de chemise toujours propre. Un soir, Ponyboy et Johnny, un copain de la bande, rentrent plus tard : ils ont rencontré et sympathisé avec Cherry (Diane Lane), la petite amie du chef des Socs. Ce dernier, mécontent, souhaite se venger et Johnny, en voulant sauver Ponyboy, tue un des Socs. Les ennuis sérieux commencent…

Tom Cruise garde un drôle de souvenir du tournage du film, en effet il a été malade à cause d’une séquence répétée un trop grand nombre de fois. Pour en savoir plus à ce sujet, c'est ici.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.