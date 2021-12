L'image du jour : retour sur la fine équipe du film Les Randonneurs

Le film "Les Randonneurs" est un long métrage réalisé par Philippe Harel. On suit une bande de potes venus découvrir les magnifiques paysages de la Corse. Pour ce faire, ils vont suivre un guide très... investi et arpenter les fameux sentiers du GR 20.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

La fine équipe du film Les Randonneurs est composée de Benoît Poelvoorde, Vincent Elbaz, Karin Viard, Géraldine Pailhas, et Philippe Harel. Tous partis arpenter le GR20 en Corse, la bande d'amis va devoir faire face à leur guide, Eric. Un vrai "monsieur je sais tout", agaçant et surtout infatigable. Au programme, des magnifiques paysages mais surtout des règlements de comptes, des amours secrets, des rires et des larmes...

Image du jour : Les Randonneurs ©MKL Distribution

Ployant sous le poids de leurs sacs à dos, Louis, Mathieu et Cora grimpent péniblement le fameux sentier de Grande Randonnée corse à la suite de Nadine et de son amant Eric, infatigable guide et véritable tête à claques ! Chacun forme des projets : Louis espère se débarrasser de sa petite amie, Mathieu espère en trouver une, Nadine croit au divorce d'Eric et Cora au prince charmant ! Les kilomètres se font de plus en plus sentir et la mauvaise humeur aussi... Les Randonneurs ne savaient pas où ils allaient mettre les pieds !

Pour en savoir plus sur les coulisses du film, c'est ici.

