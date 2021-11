L'image du jour : RRRrrrr un film sur l'âge de pierre... ou presque

Voir aussi

L'image du jour : le déhanché de Lauren Bacall dans Le Port de l'angoisse

"Le Port de l'angoisse" (To Have and Have Not en anglais) est un film réalisé par Howard Hawks. Ce long-métrage signe le début d'une grande histoire d'amour entre la sublime Lauren Bacall et Humphrey Bogart. Retour en image sur l'une des scènes emblématiques du film.