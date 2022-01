L'image du jour : une famille pas comme les autres dans le film Stuart Little

Réalisé par Rob Minkoff, le film "Stuart Little" sort en 1999. Ce petit souriceau, qui vient faire sa place dans une famille américaine, a marqué l'enfance de plusieurs générations. Retour sur cette belle comédie familiale.

Le film Stuart Little voit le jour en 1999. On retrouve George Little, un petit garçon, tout heureux : ses parents sont partis à l'orphelinat lui chercher un petit frère. Surprise ! Mr et Mme Little ont adopté Stuart... un petit souriceau ! Malgré toute sa gentillesse, Stuart a du mal à se faire accepter par George. Quant au chat de la maison, Snowbell, il n'a qu'une idée en tête : croquer Stuart ! Il va falloir à Stuart toute son intelligence et sa malice pour échapper aux pièges que le méchant Snowbell et ses compères matous préparent pour se débarrasser de lui !

Image du jour : Stuart Little ©Columbia Pictures

Notre image du jour ci-dessus, illustre la petite famille au complet. Michael J. Fox prête sa voix au héros, Stuart, pendant que Geena Davis et Hugh Laurie incarnent les parents. George est, quant à lui, incarné par le petit Jonathan Lipnicki. Ce célèbre film, qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes, a été sélectionné 21 fois dans diverses catégories et a remporté 7 récompenses. Pour en savoir plus sur ce film actuellement disponible sur Netflix, c'est par ici.

