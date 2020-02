Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Les films dramatiques mettent en scène des récits dans lesquels les personnages vivent d’intenses conflits – souvent passionnels. Très répandu et souvent accolé à un autre genre, ce registre est destiné à nous émouvoir tout particulièrement. Focus sur les drames les plus attendus de 2020.

Ce drame ancré dans l’actualité des US a été présenté à Sundance et Berlin. On suit l’histoire de deux adolescentes, Autumn et Skylar, qui vivent dans une zone rurale de Pennsylvanie. Problème : un jour, Autumn doit faire face à une grossesse non-désirée. Sa famille comme la communauté locale ne lui prêtant aucun soutient, elle se lance avec Skylar dans un périple semé d’embûches jusqu’à New York…

Sidney Flanigan et Talia Ryder, deux inconnues du grand public, campent respectivement Autumn et Skylar. A leurs côtés, Ryan Eggold (New Amsterdam) et Sharon Van Etten (The OA) complètent le casting de cette bouleversante histoire dont la sortie française n’est pas encore annoncée.

Le réalisateur acclamé signe son grand retour avec un biopic. En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à remarquer la présence d’une bombe et sauver des vies. Mais il est vite suspecté de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des US. Innocenté par le FBI quelques mois plus tard, sa vie reste à jamais altérée par cette erreur.

Dans le rôle principal, Paul Walter Hauser (BlacKkKlansman). A ses côtés, Sam Rockwell (Three Bilboards), Kathy Bates (Misery) ou encore Jon Hamm (Mad Men).

Vous pouvez découvrir cette descente aux enfers d’un homme ordinaire le 19 février.

Après Le Grand Jeu, Sorkin revient avec un drame judiciaire : il met en scène le procès des manifestants lors du Congrès de l’assemblée Nationale de Chicago en 1968. Assemblée qui avait pour but de désigner le candidat démocrate aux élections présidentielles de 1968…

Les fameux 7 protestaient notamment contre la guerre du Vietnam et la politique du président Johnson. Fait marquant : ils ont été jugés tous ensemble, ou presque… Un huitième accusé, Bobby Seale, co-fondateur du Black Panther Party, a été entendu séparément… Un film ambitieux avec Sacha Baron Cohen, Seth Rogen, Jonathan Majors ou encore Joseph Gordon Levitt ! Malgré sa date de sortie inconnue en France, on trépigne déjà d’impatience…

Ce biopic politique raconte l’histoire de Robert Bilott, un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un agriculteur – et accessoirement voisin de sa grand-mère -, il découvre que la campagne bucolique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il risque sa carrière, sa famille, et même sa propre vie…

A noter : le couple Bilott est interprété par deux beaux noms, à savoir Mark Ruffalo (Avengers, Spotlight) et Anne Athaway (The Devil Wears Prada, Interstellar). Découvrez ces jeux de pouvoirs immoraux dès le 26 février.

Ce drame très esthétique conte l’histoire de deux jeunes afro-américains qui se rencontrent pour la première fois lors d’un rendez-vous amoureux. Seulement, les choses se corsent vite pour les deux inconnus, arrêtés pour une infraction mineure au Code de la route. La situation dégénère de manière aussi soudaine que tristement banale, et le jeune homme abat en position de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés.

Un pitch fort pour une histoire d’amour marquée par l’injustice. Plongez dans le récit des aventures de Daniel Kaluuya (Get Out, Black Mirror) et Jodie Turner-Smith (Jett) à partir du 12 février.

Police – Anne Fontaine

La réalisatrice acclamée pour Les Innocentes revient avec un drame porté par Virginie Efira et Omar Sy.

Virginie, Erik et Aristide, trois policiers parisiens, se voient contraints d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin qui mène à l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il retourne dans son pays. Face à ce dilemme, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’enfuir. Quelle sera la finalité de ce cas de conscience qui va à l’encontre de la « justice » ?

Police, en salles le 01 avril.

Le premier roman de l’auteur-compositeur Gaël Faye fait l’objet d’une adaptation sur un scénario – auquel il a collaboré.

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses amis, jusqu’à ce que la guerre civile éclate, mettant un point final à l’innocence de son enfance.

Un film dur mais nécessaire avec entre autres Jean-Paul Rouve, à découvrir le 18 mars.

Ce bopic porté par Tom Hanks conte l’histoire de Fred Rogers, un homme de télé américain à l’origine d’un projet éducatif, Mister Rogers’ Neighborhood, qui fut suivi par des millions de spectateurs de 1968 à 2001. Quand un journaliste d’Esquire le rencontre pour écrire à son sujet, il se retrouve face à un homme aux antipodes de l’image qu’il avait de lui.

Le film, présenté au festival de Toronto en 2019, a déjà valu à Tom Hanks plusieurs nominations – notamment aux Oscar et Golden Globes. Le film sortira en France le 22 avril.

Ce remake du film de Robert Wise (1961) devrait vous emporter dans son sillage, car West Side Story est aussi une comédie musicale inspirée de l’histoire de Roméo et Juliette. Voyez plutôt :

Dans le West Side, quartier mal famé de New York, deux bandes de jeunes s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Mais un ex membre des Jets, Tony, tombe amoureux de Maria, la soeur de Bernardo.



Devant la caméra de notre cher Steven se déroulera ainsi la passion interdite entre Maria et Tony. Au casting, Ansel Elgort (Baby Driver, Nos Etoiles Contraires) et une nouvelle venue, Rachel Zegler. Leur histoire a-t-elle une chance ? Vous le découvrirez le 16 décembre…

Le célèbre réalisateur (Gone Girl, Mindhunter) est de retour avec – une fois n’est pas coutume – un bopic ! Celui-ci est axé sur Herman Mankiewicz, le scénariste de Citizen Kane, œuvre cinématographique cultissime.

Une œuvre mystérieuse au casting ravageur : Gary Oldman dans le rôle-titre, Charles Dance (Game of Thrones), Amanda Seyfried (Mamma Mia) ou encore Lily Collins (Tolkien). La date de sortie du film en France n’a pas encore été annoncée mais devrait sortir sur Netflix. L’occasion de voir ou revoir Citizen Kane en attendant ?