Dawson : trois choses que vous ne saviez pas sur la série

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d'une série culte. On s'intéresse aujourd'hui à "Dawson", un programme qui a marqué une génération entière grâce à ses personnages et ses thèmes forts.

Dawson : la grande série pour adolescents du début des années 2000

On doit à Kevin Williamson des oeuvres qui ont marqué une génération et qui resteront dans la culture populaire. Aux côtés de Wes Craven, le scénariste est derrière la franchise Scream. Après le premier opus, il abordait le monde des jeunes adultes dans la série Dawson. Lancée en 1998 sur la chaîne américaine The WB, la série aura eu 6 saisons entre la fin des années 1990 et la première partie des années 2000. On aura pu la découvrir en France sur TF1, puis des rediffusions récurrentes ont donné l'occasion de replonger dans cet univers. C'est désormais Netflix qui vient de s'emparer des droits pour une mise en ligne en intégralité sur la plateforme.

Dawson tient son titre de son personnage principal, Dawson Leery. Les épisodes le suivent, lui et trois autres personnages (Joey, Pacey et Jen), dans leur vie au sein de la petite ville imaginaire de Capeside. La série aborde, à l'époque, des sujets forts autour de l'amour, du sexe, de l'amitié... Dawson était un peu en avance sur son époque, en essayant de parler des choses qu'on n'abordait pas ailleurs à la télévision. Ce qui lui vaut très justement le statut d'œuvre culte. Le rôle principal est confié à James Van Der Beek, méconnu jusqu'alors. Il deviendra une véritable star dans la peau de Dawson, entouré par Katie Holmes, Michelle Williams et Joshua Jackson afin de former un quatuor qui marquera l'histoire du petit écran. Découvrez trois secrets de séries à propos de Dawson.

La fin aurait pu être différente

Ceux qui ont suivi Dawson à l'époque se souviennent des réactions quand l'épisode final est arrivé. Après une période d'indécision pendant des saisons, Joey a enfin fait son choix entre Pacey et Dawson. C'est le premier qui a les faveurs de la belle jeune fille, laissant ainsi le personnage principal avec ses remords et sa tristesse. Nous aurions pu penser qu'il était destiné à finir avec elle mais les scénaristes ont préféré prendre une direction plus étonnante. En s'appelant Dawson, la série donnait un gros indice sur son dénouement. On avait des bonnes raisons d'y croire et même Kevin Williamson voulait que la fin montre le héros en couple avec Joey.

Mais le scénariste n'est plus du tout à bord du navire dès la seconde saison. Le scénario continue sans lui jusqu'à ce que la chaîne lui demande de venir boucler son œuvre en écrivant le final. Une tâche guère aisée, surtout après un certain temps d'absence. Au lieu de reprendre son idée initiale et d'aller à l'encontre de ce qui était développé sans lui, il estime qu'il serait mieux pour le bien de Dawson de se finir avec un couple Joey/Pacey.

Quand on y regarde de plus près, si notre attente de départ n'est pas comblée, le personnage de Dawson n'est pas pour autant laissé sur le bas côté. Il peut s'accomplir professionnellement en travaillant dans l'industrie du cinéma. Ce qui ne l'empêchera pas, plus tard, de trouver la femme qui sera vraiment la bonne.

Deux acteurs principaux ne s'aimaient pas durant le tournage

À l'écran, le jeu entre les quatre acteurs principaux témoigne d'une certaine alchimie. Mais sur le plateau, les relations entre eux n'étaient pas forcément idéales. Sans dire que l'ambiance était mauvaise, l'actrice Busy Philipps a révélé dans un livre qu'elle a écrit que James Van Der Beek et Joshua Jackson n'étaient pas forcément des grands amis.

S'ils se sont contentés de faire leur travail en restant professionnel, la série n'aura pas fait naître une forte amitié. Cas qui aurait pu être possible quand on passe autant de temps ensemble à tourner un phénomène télévisuel. L'essentiel est que leur intimité ne se ressente pas à l'écran. Néanmoins, Buse Phillips ne peut pas dire comment étaient leurs rapports au début de Dawson car elle n'a débarqué qu'à la cinquième saison. Est-ce que des choses se sont passées avant ou est-ce juste que le courant ne passait pas ? On ne le saura pas.

James Van Der Beek n'était pas favori pour le rôle de Dawson

De nombreux acteurs ont postulé pour le rôle principal, dont Josh Hartnett. Des auditions traditionnelles ont eu lieu, avec différents profils et on peut dire que la production a eu le choix. James Van Der Beek n'avait pas fait l'unanimité, il était même loin d'être le favori pour décrocher le rôle. Mais il aura pu compter sur le soutien de Kevin Williamson, qui a insisté pour qu'il soit engagé. L'acteur le lui rendra bien.

Là où cette partie est drôle, c'est quand on sait que Joshua Jackson a lui aussi été considéré dans le rôle principal. L'ironie est qu'il a finalement été pris pour incarner Pacey et que c'est lui qui a ravi le cœur de Joey au bout du compte. Alors qu'au lancement, tout le monde était persuadé que Dawson était le rôle à avoir pour finir avec le personnage de Katie Holmes.

Dawson est disponible sur Netflix.