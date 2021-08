Game of Thrones : cinq choses à savoir sur les loups des Stark

Dans "Game of Thrones", les loups géants sont interprétés par d'authentiques chiens. Aussi célèbres que les acteurs principaux, découvrez cinq anecdotes au sujet des loups des Stark.

Des acteurs à part entière

Ils font sans conteste parti des personnages les plus aimés de Game of Thrones. Bien qu'on ne parle pas d'eux autant que des acteurs, les six loups géants des Stark ont eux aussi fait une performance remarquée dans la série. À tel point qu'ils ont aujourd'hui rejoint la longue liste des animaux célèbres comme Flipper le dauphin ou encore Lassie. Apparu dès la première saison, chacun d'entre eux a dû accompagner un enfant Stark.

Au début de la série, les loups géants étaient six, ils ne sont plus que deux en vie (Fantôme et Nymeria) pour le grand final de Game of Thrones. Mais quand est-il dans la réalité ?

Jon Snow et Fantôme ( Kit Harington ) Game of Thrones ©HBO

Inuit du Nord

Bien que la chaîne HBO souhaitait utiliser de vrais loups, une loi britannique les en a empêché. Du coup, la production a décidé de se tourner vers une race proche et a jeté son dévolu sur l’Inuit du Nord. Leurs origines sont inconnues mais l'histoire raconte que les Inuits d'Amérique du Nord et du Canada auraient croisé des chiens avec des loups pour obtenir un animal de compagnie capable de travailler de manière prolongée. Ils auraient ensuite été importés en Grande-Bretagne. Le succès de la série a considérablement fait évoluer la popularité de cette race avec de tristes conséquences. Si le prix d'achat d'un chiot a augmenté, il en est de même pour les abandons.

Un lien profond avec les acteurs

Pour plus d'authenticité, la production de Game of Thrones a demandé aux acteurs de passer du temps hors caméra avec leurs chiots. Le but ? Tisser de vrais liens afin que chaque acteur interagisse mieux avec le chiot qui devait l'accompagner durant le tournage. Acteur et animal étaient donc proches devant et derrière l'écran !

Aria Stark et Nymeria ( Maisie Williams) Game of Thrones ©HBO

Une similitude avec Harry Potter

Les loups les plus connus de Game of Thrones se nomment Odin et Thor. À l'écran ils interprètent Summer et Vent Gris, les loups de Bran et Robb Stark. Ces deux chiens ont été dressés par Caroline Lois Benoist qui n'est autre que la dresseuse des chiens d'Harry Potter. La dresseuse animalière et réputée est malheureusement décédée en décembre 2010. Dix ans plus tard, Odin est également décédé à la suite d'un cancer.

Fantôme, un chien unique

Dans Game of Thrones, Fantôme est sans doute l'un des favoris du public. Non seulement par son aspect totalement blanc de pelage mais aussi car il accompagne John Snow jusqu'à la fin. Bien qu'il disparaisse un temps au nord du mur, il fait son grand retour pour sauver Samwell des marcheurs blancs. Fantôme, revenu auprès de son maître, il participera à contrer l'attaque massive du Mur par les Sauvageons et sera toujours aux côtés de John lorsqu'il se fera poignarder par des traîtres de la Garde de Nuit. Au cours des cinquième et sixième saisons, Fantôme est incarné par un loup arctique nommé Quigley. Les prises de vue le mettant en scène ont toutes été tournées au Canada.

Fantôme - Game of Thrones ©HBO

Sophie Turner a adopté Lady

Le lien entre les acteurs et les chiens était si profond que Sophie Turner n'a pas pu renoncer à Lady ! L'actrice qui interprète Sansa Stark a décidé d'adopter réellement le chien nommé Dana. Elle l'a rebaptisé Zunni. Isaac Hampstaed Wright qui prête ses traits à Bran Stark dans Game of Thrones a tenté de faire de même avec Éte ! Malheureusement pour lui, cela lui a été refusé !