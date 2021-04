Killing Eve : trois choses que vous ne saviez pas sur la série

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à la fantasque "Killing Eve" avec Sandra Oh et Jodie Comer.

Killing Eve : quand la tueuse est irrésistible

Killing Eve est une série créée par Phoebe Waller-Bridge. L'Anglaise est aussi la créatrice de Fleabag dans laquelle elle tient également le rôle principal. Sa deuxième création se passe en Angleterre alors que l'agent Eve Polastri (Sandra Oh) est recrutée pour poursuivre une tueuse à gages (Jodie Comer). Cette dernière, prénommée Villanelle, agit aux quatre coins du monde. De mission en mission, elle rivalise d'inventivité pour tuer de manières les plus invraisemblables possible. Ce côté "artistique" pour donner la mort fascine Eve et une relation de chat et de la souris naît entre les deux.

Killing Eve ©BBC America

Killing Eve est un show exquis au scénario ficelé avec brio et nappé d'un suspens qui ne redescend jamais. Il ne s'agit ni d'une comédie, ni d'une série policière mais d'un hybride qui frappe juste partout où il vise. Alors qu'il a été annoncé que la saison 4 sera la dernière avant peut-être la mise en production d'un spin-off, revenons sur quelques secrets de fabrication.

L'art de s'adapter

L’histoire de Killing Eve est adaptée de romans signés Luke Jennings. L'homme est critique de danse pour la version anglaise de The Observer. Il publie au départ son histoire sous la forme de 4 Kindle Singles. Devant le succès, les chapitres sont regroupés pour devenir le roman Codename Villanelle. La productrice Sally Woodward Gentle met une option pour les droits d'adaptation dès 2014. Elle voit dans l’obsession mutuelle entre les deux femmes un très bon départ pour une adaptation en série. Le futur lui donnera raison.

Plus de 100 prétendantes

Bien qu'il soit difficile d'imaginer Killing Eve sans Jodie Comer dans le rôle de l'assassin psychotique glamour, plus de 100 actrices ont été considérées pour jouer Villanelle. Phoebe Waller-Bridge a même songé un instant à se donner le rôle.

Villanelle (Jodie Comer) dans Killing Eve ©BBC America

Il faut dire que les producteurs souhaitaient une version bien spécifique du personnage. Pour eux, Villanelle devait à tout prix se démarquer des tueuses comme dans Nikita, ou Lisbeth Salander dans Millenium, qui étaient encore très masculines. Ils souhaitaient un personnage capable de se perdre dans la foule. Un autre critère évident devait être l'alchimie entre l'actrice et Sandra Oh, qui était la seule option possible pour incarner Eve. Lors de l'audition entre Comer et Oh qui consistait à la scène de l'épisode 5 de la saison 1 dans la cuisine, la force de leur dynamique mit tout le monde d'accord. Une alchimie que l'on retrouve à l'écran.

Première fois

Entre 2005 et 2009, Sandra Oh a reçu cinq nominations consécutives aux Emmy Awards pour la Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique pour son rôle du Dr Cristina Yang dans Grey’s Anatomy. Une performance déjà en soi absolument exceptionnelle. Elle dut néanmoins attendre 2018 pour recevoir une nomination de la meilleure actrice pour son rôle dans Killing Eve. Cette nomination marqua d'autant plus l'histoire de la cérémonie puisqu'elle constituait une première pour une actrice d'origine asiatique dans cette catégorie.

Elle gagna finalement le prix de la meilleure actrice en 2019 aux Golden Globes. Quant aux Emmy, c'est Jodie Comer qui fut récompensée en 2019 avec le prix de la meilleure actrice.

Killing Eve est à retrouver en streaming sur MyCanal.