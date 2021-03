L'Attaque des Titans : trois choses que vous ne saviez pas sur la série animée

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "Skins", la série anglaise qui changea le regard des téléspectateurs sur les adolescents au milieu des années 2000.

L'Attaque des Titans c'est quoi ?

À l'origine L'Attaque des Titans est un manga écrit par Hajime Isayama à partir de 2009. Si la version papier fut un succès, son adaptation l'a fait rentrer dans une autre dimension. Une animation explosive et stylisée pour donner vie à l'univers violent imaginé par l'auteur japonais. L'histoire se déroule au IXe siècle, dans un monde où les hommes se sont cachés derrière des murs immenses pour faire face à la menace des titans, des géants mangeurs d'hommes. Une troupe d'élite chargée d'éliminer ces créatures est formée au quotidien pour permettre à l'humanité de se préparer en cas d'attaque. Parmi les jeunes recrues se trouve Eren, décidé à éliminer les titans depuis la mort de sa mère.

Si le héros révèle ses secrets au fil des épisodes, la série en a également dans sa conception.

L'inspiration de L'Attaque des Titans

On a déjà vu des œuvres présenter des créatures géantes prêtes à détruire l'humanité. On peut penser à Godzilla par exemple. Mais dans le cas de L'Attaque des Titans, on serait tenté d'évoquer plutôt Evangelion, où des adolescents pilotes des robots géants pour affronter des monstres. Pour autant, la principale inspiration d'Hajime Isayama ne vient pas de là, mais d'une expérience personnelle. Evidemment il n'a pas eu affronter des géants de plusieurs dizaines de mètres, mais pas loin. En effet, lorsqu'il travaillait encore dans un cybercafé, il a un jour dû faire face à un client furieux et ivre. Ce dernier a attrapé le mangaka qui ne parvenait pas à le raisonner.

L'Attaque des Titans ©Wit Studios

De cette expérience terrifiante, l'auteur a imaginé un ennemi avec lequel il serait impossible de communiquer. À cela s'est ajoutée une image du manga Jigoku Sensei Nūbē montrant une Joconde en train de manger des gens, ou encore le tableau de Goya Saturne dévorant un de ses fils. Un ensemble qui lui permis d'imaginer le caractère des titans et leur physique. Par la suite, plusieurs influences ont été à l'origine des différents titans, comme le catcheur Brock Lesnar qui a servi de modèle pour le Titan cuirassé.

Des dérivés et crossovers

Pour se faire une meilleure idée du succès de L'Attaque des Titans, on peut se pencher sur les créations dérivées. Et celles-ci sont nombreuses. Notamment on trouve un manga prequel avec Before the fall et d'autres light novels. Mais le plus amusant reste la version parodique L’Attaque des Titans: Junior High-School. On y retrouve les personnages principaux mais cette fois l'histoire est transposée dans un collège. Dans un autre genre, L'Attaque des Titans aurait dû avoir droit à une adaptation en comédie musicale - ce qui est assez récurrent au Japon. Mais un incident est survenu peu de temps avant la première alors qu'un acrobate testait des fils. Ceux-ci se sont cassé et l'homme a fait une chute qui lui coûta malheureusement la vie. La production a alors préféré annuler le spectacle.

L’Attaque des Titans: Junior High-School ©Production I.G

En plus de ces œuvres dérivées, L'Attaque des Titans existe dans d'autres univers. Notamment chez Marvel Comics avec la bande dessinée Attack on Avengers. Une œuvre courte de huit pages dans laquelle les titans dévastent Manhattan. Et qui de mieux pour les arrêter ? Les Avengers tout simplement ! Une rencontre pour le moins originale.

Enfin, L'Attaque des Titans s'est retrouvé dans des contenus additionnels des jeux vidéo Monster Hunter et Dead or Alice 5. Dans le premier il était possible de récupérer la tenue des troupes d'élites, dans le second il était possible d'accéder à un lieu de combat sur l'un des murs de la série avec ces mêmes tenues.

Des crossovers étonnants

Et si les œuvres littéraires, vidéoludiques et autres adaptations ne suffisaient pas, les titans sont apparus dans le monde réel grâce aux Studios Universal du Japon. En 2015, à Osaka, une attraction a été proposée avec pour thématique L'Attaque des Titans. Celle-ci permettait d'approcher de près des reproductions grandeur nature des titans et des lieux emblématiques. Une ambiance un peu inquiétante tout de même...

L'Attaque des Titans est disponible sur Wakanim et Netflix.