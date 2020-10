Secrets de série : quatre secrets sur Lost

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "Lost, les disparus". Dévoilée en 2005, la série ABC avait immédiatement intrigué le public, et est aujourd’hui connu comme l’une des plus cultes ayant jamais été créées.

Lost : une île pleine de mystères pour un phénomène planétaire

En 2004, ABC intriguait le monde avec la sortie de sa nouvelle série, Lost, les disparus. Devenu immédiatement culte, le show a eu droit à 6 saisons, et atteint le statut d’une des séries les plus cultes ayant jamais été créées. Au début de Lost, on découvre un groupe de survivants au crash de leur avion sur une île perdue. Comprenant vite leur isolement, ils commencent à s’organiser pour survivre, malgré des tensions entre certains membres. Mais l’île semble être remplie de mystérieuses menaces…

Ce sont Damon Lindelof et J.J. Abrams qui ont créé Lost, bien avant que la carrière de ce dernier ne décolle au cinéma. Le show ABC met notamment en scène Matthew Fox, Evangeline Lilly, Josh Holloway et Naveen Andrews. Mais la distribution de Lost compte de nombreux acteurs que l’on peut considérer comme principaux, puisque la série développe l’intrigue autour de plusieurs personnages. Parmi eux, on peut aussi citer Dominic Monaghan, Ian Somerhalder, Maggie Grace, Terry O’Quinn, Jorge Garcia, Daniel Dae Kim, Emilie de Ravin, Yunjin Kim et Harold Perrineau.

Tout comme son intrigue, bourrée de mystères, les coulisses de Lost renferment quelques secrets. Nous vous en proposons ici quatre.

L’ancien président d’ABC a eu l’idée originale de Lost

C’est à Lloyd Braun, l’ancien président d’ABC, que l’on doit le concept original de Lost, qui lui est venu au cours de vacances à Hawaii (là où la série a été tournée ensuite). Braun a alors pitché l’idée à la chaîne comme « un mélange de Seul au monde, de Survivor et de la sitcom L’île aux naufragés, avec un élément de Sa Majesté des Mouches. »

Intriguée par l’idée, ABC donna alors son accord pour la création d’un premier script de la série en septembre 2003. Mais le script initial, écrit par Jeffrey Lieber, déçut Braun. En plus de cela, Lieber avait renommé le show Nowhere. Braun décida donc de rejeter le script du scénariste, et entra en contact avec J.J. Abrams, qui s’était construit une solide réputation grâce à sa série Alias, et Damon Lindelof. Si Braun leur faisait totalement confiance et leur laissa donc le champ libre pour l’intrigue de la série, sa seule demande était qu’ils renomment le show Lost. Abrams et Lindelof acceptèrent le challenge et gardèrent le nom qu’avait choisi l’ancien président d’ABC à l’origine.

Michael Keaton aurait dû interpréter Jack... Qui n’aurait pas survécu au premier épisode

Comme pour la plupart des séries cultes, il est difficile d’imaginer un autre acteur remplacer l’un de ceux que l’on peut voir jouer l’un des personnages principaux. Mais dans le cas de Lost, Jack n’aurait pas dû être interprété par Matthew Fox. Le personnage fut l’un des premiers à être développé par les scénaristes. Et lorsque J.J. Abrams et les membres de l’équipe commencèrent à chercher les parfaits acteurs pour endosser les différents rôles principaux, Michael Keaton fut choisi pour jouer Jack.

Mais à l’origine, dans les premières ébauches de scénarios de la série, Jack devait mourir très tôt, puisqu’il ne devait pas survivre à la première partie du pilote. C’est Kate qui serait alors devenue le leader du groupe de survivants. Le sort du personnage convenait à Keaton, puisque cela lui permettait d’obtenir un rôle à court terme, qui ne l’engageait pas pour plusieurs années. Mais les producteurs insistèrent pour que le personnage apparaisse tout au long du show, et Keaton abandonna donc le rôle.

Le personnage de Sawyer devait être bien différent

Le personnage de Sawyer est rapidement devenu l’un des préférés des fans de Lost. Et le rôle aurait pu revenir à Matthew Fox, Jorge Garcia ou Dominic Monaghan, qui ont tous auditionné pour le personnage avant de finalement être choisis pour interpréter Jack, Hurley et Charlie. Mais Sawyer aurait alors été très différent, puisque Josh Holloway, l’acteur qui a au final décroché le rôle, a fait changer d’avis les scénaristes sur le personnage.

Au cours de son audition, Holloway a fait une erreur avant de piquer une petite crise, jurant et frappant le mobilier. Les scénaristes ont apprécié, et ont donc ensuite réécrit James "Sawyer" Ford, qui devait à l’origine être un arnaqueur chic plus âgé, pour en faire le bad boy que l’on connaît.

Evangeline Lilly aurait pu être remplacée pour un problème de visa

Au cours de ses auditions, Evangeline Lilly a convaincu les producteurs pour qu’ils lui donnent le rôle de Kate. Mais celui-ci aurait pu lui échapper pour une raison inattendue. Étant citoyenne canadienne, Lilly devait obtenir un visa de travail valable aux États-Unis pour aller rejoindre la production à Hawaii. Mais l’actrice a rencontré des problèmes pour obtenir le visa en question, et le tournage de la série a dû commencer sans elle, les scènes dans lesquelles elle devait apparaître étant décalées.

Lilly a rempli plus de 20 demandes de visa de travail, pour autant de réponses négatives. Les producteurs de Lost étaient même convaincus à ce moment qu’elle n’obtiendrait jamais les papiers nécessaires, et ont donc commencé à envisager de la remplacer. Mais l’actrice canadienne a finalement réussi à obtenir son visa de travail. Elle s’est alors immédiatement envolée pour Hawaii, et n’est finalement arrivée qu’un jour après le début du tournage.

