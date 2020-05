Secrets de séries : dans les coulisses de l'immense série Les Soprano

Chaque semaine, nous revenons sur des secrets d’une série culte. Aujourd’hui, on s’intéresse à la série culte "Les Soprano", créée par David Chase et portée par James Gandolfini. Diffusée sur HBO entre 1999 et 2007, on pouvait y suivre la vie du gangster Tony Soprano et de son entourage dans le New Jersey.

Avec Les Soprano, David Chase inaugure ce qu’il est maintenant coutume d’appeler le troisième âge d’or des séries américaines. Cette période voit l’apparition de fictions complexes comme The Wire ou Oz, qui laissent la part belle aux auteurs. Les Soprano appartient à cette catégorie, avec sa galerie de personnages hauts en couleur. Tony Soprano est un mafieux tourmenté qui n’hésite pas à se rendre en séance de psychothérapie pour soigner son mal-être. D’apparence plutôt sympathique, il peut aussi parfois se montrer cruel et sans pitié. Les autres protagonistes sont aussi restés gravés dans les mémoires des téléspectateurs, chacun apportant sa petite touche personnelle dans le tableau final. Mais connaissez-vous absolument tout sur la série ? James Gandolfini a donné son propre argent pour régler des conflits salariaux C’est le lot de nombreuses séries qui deviennent populaires au fil du temps : les acteurs ont tendance à demander une plus grande rémunération. Cela s’est produit au moment d’aborder la saison 5 des Soprano, comme nous l'apprend Screenrant. Le clash a même pris de l'ampleur car HBO refusait de payer. James Gandolfini, qui campe Tony Soprano à l’écran, a décidé d’intervenir en donnant à chacun des membres du casting un total de 33 333 dollars, une coquette somme qui a permis de calmer les esprits. Un peu à l’image de son personnage dans la série, ce dernier savait donc gérer à merveille les différents. James Gandolfini avait la technique pour se mettre à fond dans son rôle Chaque acteur a sa propre préparation pour se glisser dans la peau de son personnage mais James Gandolfini utilisait des méthodes peu courantes. Lors de chaque moment où il devait se montrer en colère, il ajoutait une petite pierre dans sa chaussure afin de s’énerver. Il lui arrivait aussi de rester éveillé les nuit précédant le tournage des scènes matinales afin d’apparaître fatigué à l’écran. Jamie-Lynn Sigler s’est lourdement trompé sur la nature de la série lorsqu’elle a candidaté Elle a profondément marqué les téléspectateurs pour son rôle de Meadow, le fille de Tony Soprano. Mais Jamie-Lynn Sigler ignorait dans quoi elle s’embarquait au moment où elle a passé sa première audition. En se basant sur le titre de la série, elle imaginait qu’il pourrait potentiellement s’agir d’une fiction dédiée à des chanteurs d’opéra. HBO craignait également que ce nom prête à confusion et souhaitait le changer pour « Made in New Jersey ». Un compromis a fini par être trouvé avec David Chase, le titre pouvait rester le même mais la chaîne a imposé un logo d’arme à feu pour mieux informer les spectateurs sur le thème des Soprano. Lady Gaga a fait sa première apparition télé dans Les Soprano Stefani Germanotta alias Lady Gaga apparaît dans la série. Elle n’avait alors que 15 ans et joue une des amis d’Anthony John Soprano, Jr. (AJ) à l’école. On peut la voir dans une scène où ce dernier et un groupe de camarades font irruption dans la piscine. Pour les fans de la star, vous pouvez la retrouver dans l’épisode 9 de la saison 3.