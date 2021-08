Sex Education : trois choses que vous ne saviez pas sur la série Netflix

Chaque semaine, CinéSérie revient sur les secrets d’une série culte. Pleins phares aujourd’hui sur "Sex Education" dont la saison 3 est attendue avec une impatience démesurée.

Petit rappel sur les deux premières saisons de Sex Education

Sortie en janvier 2019, les huit premiers épisodes de Sex Education nous présentaient Otis Milburn (Asa Butterfield), ado puceau et réservé étudiant au Lycée Moordale. S’il ne connait rien à la pratique sexuelle, il est un véritable puits de science théoriquement parlant grâce à sa mère Jean Milburn (Gillian Anderson), sexologue reconnue. C’est ainsi qu’il en vient malgré lui à prodiguer des conseils à ses camarades en matière de sexe.

Maeve Wiley (Emma Mackey), lycéenne talentueuse, mais souffrant d’une mauvaise réputation, remarque les thérapies sauvages et s’associe à lui. C’est ainsi qu’un cabinet de sexologie est créé, avec recettes à la clé. Bien entendu, l’amitié des deux jeunes gens évolue avec le temps. Des éléments extérieurs viennent cependant contrarier leur amour, ce jusqu'en toute fin de saison 2. D’ici à voir la suite, voici trois secrets sur la série.

Sex Education ©Netflix

Gillian Anderson a failli ne pas accepter le rôle de Jean Milburn

Impossible d’envisager la série sans le concours de Gillian Anderson dans la peau de la mère d’Otis. Pourtant, ce n’était pas chose gagnée. Selon une révélation faite par l’actrice sur le plateau de l’émission anglaise The One Show le 20 janvier 2020, sa lecture du premier épisode de la saison 1 ne l’avait pas du tout convaincue. Dixit elle-même :

Je ne me suis pas vraiment projetée, je crois... Quand je l’ai lu la première fois, ça ne m’a pas vraiment parlé. Je l’ai jeté à la poubelle, mais mon compagnon (ndlr : Peter Morgan, créateur de The Crown) m’a conseillé d’y jeter un œil à nouveau, de le lire plus sérieusement.

Par bonheur, sa deuxième lecture a été la bonne ! Elle avoue avoir trouvé cela incroyablement hilarant la seconde fois, à tel point qu’elle a finalement accepté de jouer dans la série. Choix qu’elle n’a pas regretté tant elle a pris plaisir à endosser le rôle de cette thérapeute divorcée qui enchaîne les conquêtes... Jusqu’à tomber sous le charme de son séduisant plombier, Jakob Nyman (Mikael Persbrandt), duquel elle tombera enceinte. La suite au prochain épisode !

Jean Milburn (Gillian Anderson) - Sex Education ©Netflix

Une fin alternative a été tournée pour la saison 2

Destin farceur ou bonne étoile pour Maeve et Otis ? La deuxième saison leur en a fait voir de toutes les couleurs, jusqu’au final imaginé par la créatrice Laurie Nunn. Otis a pour mémoire pris la décision d’avouer ses sentiments à Maeve dans un message vocal laissé sur son répondeur. Par malheur, Isaac (George Robinson), voisin de Maeve manifestement amoureux d’elle, efface le message avant qu’elle n'ait eu le temps de l’écouter...

Or Ben Taylor, réalisateur de la série, a confié au site BT avoir tourné une autre fin « juste pour voir ». Il a ainsi demandé aux deux héros de faire comme s’ils venaient de se voir, ce qui aurait conclu la saison par deux plans séparés des personnages affichant un sourire. La fin originale ayant été conservée, nous n’avons pas eu le plaisir d’imaginer que Maeve et Otis se seraient finalement croisés et avoués leurs sentiments. Alors, happy end ou pas dans la saison 3 ? On lance les paris !

Sex Education ©Netflix

Une coordinatrice d’intimité a aidé les jeunes à être plus à l’aise

Sex Education a été l’une des premières séries à bénéficier des services d’une coordinatrice d’intimité. Autant dire que l’initiative a rencontré un franc succès ! Développé à la suite des mouvements #MeToo et Time's Up, ce métier consiste à guider les acteurs lors du tournage de scènes de sexe afin qu’ils se sentent plus sereins. Ita O’Brien fut la personne de confiance pour les jeunes gens de la série. La plupart, en effet, étaient en voie de tourner leurs premières scènes intimes.

Pour la petite anecdote, la coordinatrice a organisé un atelier où les comédiens devaient reproduire des accouplements d’animaux. Ainsi apprenaient-ils à être plus précis dans leurs mouvements sans pour autant avoir à révéler leurs habitudes personnelles. Sa présence a grandement soulagé Emma Mackey. Même chose pour Ncuti Gatwa (Eric Effiong, meilleur ami d’Otis) qui admet ne jamais s’être senti seul grâce à ses services. Tel que Ita O'Brien le précise si justement au Huffington Post :

Quand un spécialiste des scènes de combat intervient sur un tournage, on lui donne le temps et l'espace nécessaire pour chorégraphier chaque détail. Pour les scènes intimes, c'est la même chose.

Sex Education ©Netflix

Pour rappel, et dans l'attente de la saison 3, la bande-annonce fait la pub de Moordale !