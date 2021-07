Sex Education saison 3 : Netflix dévoile une première bande-annonce originale

Après un an et demi d’attente, il ne faudra plus patienter très longtemps avant de pouvoir découvrir la suite de "Sex Education". La saison 3 de la série sortira le 17 septembre prochain. Et après les premières images, Netflix vient d’en dévoiler une bande-annonce.

Maeve et Otis seront bientôt de retour

On aura bientôt droit à la suite d’une des séries phares de Netflix. Dès sa première saison, sortie en janvier 2019, Sex Education créée par Laurie Nunn s’est imposé comme l’un des programmes les plus populaires de la plateforme. La série nous plonge dans le quotidien d’Otis Milburn, un lycéen timide qui étudie à Moordale. Un jour, Maeve Wiley, considérée comme la rebelle de l’école, découvre que le jeune homme, qui a une mère sexologue, a d’étonnantes facilités pour résoudre les problèmes sexuels de ses camarades. La lycéenne lui propose alors de mettre en place une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein-même du lycée et d’en partager les recettes.

Sex Education © Netflix

Après la saison 2 qui s'est terminée sur un cliffhanger déchirant, on retrouvera dans la saison 3 les principaux acteurs de la série. On pourra de nouveau y voir Asa Butterfield, Emma Mackey et Nucti Gatwa y jouer respectivement Otis, Maeve et Eric. Retardée à cause de la pandémie, le troisième chapitre du show est particulièrement attendu. La mise en ligne est prévue pour le 17 septembre sur Netflix. Et après avoir mis en ligne les premières images, Netflix fait encore monter la sauce avec une première bande-annonce.

Une pub pour Moordale en guise de bande-annonce

Ainsi, le nouveau chapitre de Sex Education se dévoile à travers un premier trailer à l’angle original. On y voit les principaux acteurs de la série dans la peau de leurs personnages. Mais ils s’adressent directement à nous. Et ils essaient de promouvoir leur lycée de Moordale, nous invitant à les y rejoindre. Une manière astucieuse de nous inviter à nous replonger dans l’univers de la série.

Pour rappel, le synopsis officiel de la nouvelle saison de Sex Education est le suivant :