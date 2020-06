5 films de bijoux iconiques à (re)voir

Élément central de l’histoire ou simple accessoire de style, le bijou fascine et inspire sur grand écran. Son histoire d’amour avec le cinéma traverse les époques et continue de faire rêver aux quatre coins du globe. Retour sur les grandes actrices et les maisons de luxe qui ont contribué à réaliser des films d’exception.

Sublimés par des actrices ou des histoires, ces bijoux iconiques et intemporels ont marqué les esprits à travers les époques et brillent encore dans les mémoires. La preuve par 5 :

Les hommes préfèrent les blondes (1953)

Les hommes préfèrent les blondes raconte l’histoire d’une Marilyn Monroe qui joue avec brio une croqueuse d’hommes et dont la performance "Diamonds are a girl best friend" restera la plus emblématique de sa carrière.

On aime : sa rivière de diamants, mise en lumière par sa célèbre robe bustier rose en satin.

Diamants sur canapé (1961)

La scène d’introduction du film Diamants sur canapé est considérée comme l’une des plus mémorables du cinéma. On y voit une croqueuse de diamants, interprétée par l’iconique Audrey Hepburn, en petite robe noire Givenchy et grandes lunettes noires qui passe le plus clair de son temps devant la vitrine de la célèbre maison de joaillerie Tiffany & co. Ce film a définitivement marqué la carrière de l’actrice et en a fait une beauté intemporelle du cinéma.

On aime : son collier de perles scintillant et son ornement de cheveux en diamants signés Tiffany & co.

Pretty Woman (1990)



On se souvient tous de Julia Roberts dans Pretty Woman, grand classique de la comédie romantique dans lequel elle incarne Vivian Ward, une prostituée qui fait chavirer le cœur d’un riche homme d’affaires interprété par Richard Gere. Un rôle qui la hisse au rang d’actrice hollywoodienne incontournable et marque la mode des années 90.

On aime : son collier de 23 rubis contenus dans des cœurs de diamants signé par le joailler Fred.

Gatsby le magnifique (2013)

Ode à l’extravagance, célèbre pour ses décors et ses costumes, Gatsby le magnifique (adapté du roman du même nom de F. Scott Fitzgerald en 1925) retrace l’univers des années 20 avec brio. Entre mondanités, imaginaire, relâchement des mœurs et essor du jazz, le film est une véritable explosion sensorielle. Un joli hommage aux années folles.

On aime : les bijoux en diamants et perles Art déco portés par Carey Mulligan dans le rôle de Daisy Buchanan.

Ocean’s 8 (2018)



Le thriller divertissant Ocean's 8 réunit un casting féminin aussi cool que talentueux et fait un pied de nez à l’archétype de la femme sensible, mièvre, ou hystérique. Pensé à la fois comme une suite et un spin-off de la saga initiale, le film est drôle et glamour.

On aime : la parure originale "Toussaint" dessinée en 1931 pour le Maharadjah du Nawanagar par Jacques Cartier lui-même.