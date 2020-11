Friends : les morts les plus marquantes dans la série

Durant dix saisons, "Friends" a vu passer pléthore de personnages secondaires plus ou moins réguliers (le plus emblématique étant bien sûr Gunther). On l'oublie parfois mais cette série pourtant joyeuse compte aussi son lot de décès et de disparitions soudaines. Certains ont d'ailleurs particulièrement marqué les fans...

Friends, la sitcom culte

Doit-on rappeler encore ce qu'est Friends ? En effet, la série créée par Marta Kauffman et David Crane est devenue un objet pop-culturel incontestable. Avec un taux d'audience régulier de 30 millions de téléspectateurs par épisode, 56 récompenses pour 153 nominations, et des personnages devenus cultes par leurs répliques et leurs gimmicks, Friends est un objet incontournable de la télévision que l'on peut revoir en boucle.

Le pitch est pourtant simple : la vie quotidienne de six amis new-yorkais, ainsi que leur évolution professionnelle, personnelle et amoureuse durant dix ans. Malgré cela, suivre les aventures de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross, a plu à des millions de téléspectateurs qui ont pu s'identifier à eux. La sitcom a par ailleurs eu une influence particulière sur d'autres séries comiques telles qu'How I Met Your Mother et The Big Bang Theory.

Bien que la série relate avec humour les déboires de ses protagonistes, elle a parfois traité de la disparition de proches plus ou moins éloignés. Des personnages que le public a parfois aperçu de manière régulière, et a fini par s'attacher à eux.

Joanna

La patronne de Rachel lorsqu'elle travaillait chez Bloomingdale's, est apparue dans trois épisodes de la série. Pourtant, elle a su marquer son passage par son caractère désagréable envers ses assistantes (en particulier, Sophie). Surtout, elle s'est signalée par son idylle avec Chandler. En effet, le garçon était au départ intéressé par Joanna, avant de se rendre compte qu'il la trouvait ennuyeuse (à l'inverse, la demoiselle le trouvait génial !). Cette relation posera bien des problèmes à Rachel qui sera souvent prise entre deux feux, Chandler ne sachant se résoudre à rompre avec elle. Finalement, Joanna va perdre la vie au grand dam de Rachel... qui comptait sur elle afin d'obtenir une promotion !

Estelle

Apparue assez régulièrement dans la série (douze épisodes), Estelle fut probablement un des personnages secondaires les plus appréciés. En effet, l'agent de Joey était connue pour ses tenues loufoques, ses coiffures excentriques et surtout son incompétence (bien qu'elle soit parvenue à obtenir pour Joey son rôle emblématique de Drake Ramoray dans Des Jours et Des Vies).

Fumeuse invétérée, elle décèdera d'une embolie pulmonaire dans les ultimes épisodes de la dixième et dernière saison de la série. Le plus loufoque est que Phoebe se fera passer pour Estelle afin que Joey n'apprenne pas la nouvelle de sa mort, et en soit triste. Le pot aux roses sera finalement découvert puisque Phoebe appellera Joey en se faisant passer une nouvelle fois pour son agent...alors que ce dernier venait d'apprendre sa mort !

Mr. Heckles

Comment ne pas se souvenir du voisin du dessous de Rachel et Monica ? Bizarre, mythomane, désagréable, toujours vêtu d'un peignoir, et constamment plaintif du bruit provoqué par les jeunes femmes, il est pourtant un personnage incontournable de l'univers de Friends.

En effet, un flashback montre qu'au départ, pour la colocation, Chandler avait hésité entre Eric, un homme tout à fait correct et Joey qui avait un dossier moins brillant. Au final, le jeune homme avait fait son choix sur le premier. Seulement, lorsqu'Eric est venu emménager, il croisa Mr. Heckles sur le palier. Ce dernier prétendit alors qu'il était déjà le nouveau colocataire de Chandler. Ce mensonge a alors contraint Mister Bing à se rabattre sur Joey. Mr Heckles est donc indirectement responsable de la formation du "gang".

Malgré son comportement grincheux, Mr.Heckles sera très bien vu par les six amis après son décès, en particulier Chandler. En effet, en visitant son appartement, ils se rendent compte que le vieil homme n'était qu'un solitaire qui cherchait à attirer l'attention. Surtout, Rachel et Monica se rendirent compte qu'effectivement, ses plaintes sur le bruit étaient parfaitement valables.

A noter que son interprète, Larry Hankin, n'a jamais vraiment digéré le fait que son personnage soit mort.

Poussin et Canard

C'est sans doute l'une des morts hors-champ les plus inattendues qui soient dans la série. En effet, dans la saison 3, Joey décide d'offrir comme cadeau à Chandler... un poussin. Celui-ci, mécontent, décide alors de le rendre au sanctuaire animalier où son colocataire l'a acheté.

Se rendant compte sur place que le poussin pouvait être euthanasié, il décide de le garder, et de prendre également un canard. C'est ainsi que durant plusieurs saisons, Joey Chandler vont élever les deux volailles, comme si c'étaient leurs propres enfants. Pourtant, après la saison 7, Poussin et Canard n'apparaitront plus dans la série. Oubli de la production ou autre raison ?

On apprendra plus tard au cours d'une scène cocasse que les deux animaux ont fini par mourir de vieillesse. Tout le monde le sait... excepté Joey à qui Chandler fait croire depuis lors que Poussin et Canard sont partis vivre dans une ferme et sont très heureux là-bas !