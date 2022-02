MCU : focus sur les personnages de l'univers Marvel qui ont changé d'acteur en cours de route

Depuis 2008, le Marvel Cinematic Universe (MCU) continue de s'étendre et de conquérir le cœur des fans. En 14 ans de films et séries, certains personnages ont changé de visage(s) en cours de route. Retour sur ces personnages qui ont été interprétés par plusieurs comédiens dans le MCU.

James Rhodes alias War Machine

James Rhodes (Terrence Howard et Don Cheadle) ©Marvel Studios

Le colonel Rhodes fait sa toute première apparition dans Iron Man en 2008. Si aujourd'hui le personnage est incarné par Don Cheadle, dans le tout premier film du MCU, le rôle était détenu par Terrence Howard. À l'époque, le personnage n'endosse pas encore l'armure de War Machine et se contente d'être l'ami de Tony Stark. Selon les rumeurs, Terrence Howard a abandonné le navire à cause d'une forte disparité salariale avec son collègue Robert Downey Jr. Mais le MCU peut maintenant compter sur la présence de Don Cheadle dans la peau du protagoniste. Après 7 apparitions dans l'armure du personnage, il va prochainement avoir sa propre série : Armor Wars.

Fandral

Fandral (Josh Dallas et Zachary Levi) ©Marvel Studios

Dans le premier film Thor, Fandral, l'un des plus fidèles alliés du dieu du Tonnerre, est incarné par Josh Dallas. Mais à cause d'un souci d'emploi du temps, le comédien n'était pas disponible pour le tournage de Thor : Le Monde des ténèbres. Trop accaparé par le tournage de la série Once Upon a Time, il a donc été remplacé par Zachary Levi. Ce dernier est ensuite revenu dans Thor : Ragnarok, dans lequel il trouve une mort rapide et sans héroïsme. Mais depuis, le comédien a trouvé sa vengeance puisqu'il est le visage de Shazam dans le DC Extended Universe (DCEU).

Thanos

Thanos (Damion Poitier et Josh Brolin) ©Marvel Studios

Eh non, Thanos n'a pas toujours été incarné par Josh Brolin dans le MCU. En fait, ce dernier interprète le puissant Thanos à partir de Les Gardiens de la Galaxie en 2014. Dans la scène post-générique du premier Avengers, en 2012, les studios Marvel n'avaient pas encore jeté leur dévolu sur Josh Brolin. À l'époque, le Titan Fou est donc campé par Damion Poitier.

Crâne Rouge

Crâne Rouge (Hugo Weaving et Ross Marquand) ©Marvel Studios

En 2011 sort Captain America : First Avenger. Réalisé par Joe Johnston, le long-métrage permet d'introduire l'inébranlable Captain America. Et pour sa première aventure, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, les studios Marvel choisissent Crâne Rouge comme antagoniste principal du récit. À l'époque, le personnage est incarné par le talentueux Hugo Weaving. Tandis que Crâne Rouge semble trouver la mort à la fin du film, les spectateurs apprennent dans Avengers : Infinity War qu'il a en réalité été banni sur la planète Vormir. Depuis, il est coincé là-bas et accueille les différents visiteurs qui veulent tenter de récupérer la Pierre de l'Âme. Sauf que dans Infinity War, le rôle de Crâne Rouge n'est plus détenu par Hugo Weaving mais par Ross Marquand, qui reviendra un an plus tard dans Avengers : Endgame.

Howard Stark

Howard Stark (John Slattery et Dominic Cooper) ©Marvel Studios

Le père de Tony Stark a bien changé de visage en cours de route. Dans le premier Iron Man, il est incarné par Gerard Sanders, qui fait une courte apparition. Puis, dans Iron Man 2, Captain America : Civil War et Avengers : Endgame, le paternel du génie milliardaire alcoolique est campé par John Slattery. Il faut également noter que Dominic Cooper a joué ce personnage dans le premier Captain America puis dans la série Agent Carter. Un changement ici logique puisque le personnage est présenté à différentes époques, ce qui explique la présence de Dominic Cooper pour les passages dans le passé.

Cassie Lang alias Stature

Cassie Lang (Abby Ryder Fortson,Emma Fuhrmann et Kathryn Newton) ©Marvel Studios

Dans les deux films Ant-Man, la jeune Cassie Lang est incarnée par Abby Ryder Fortson. Puis dans Avengers : Endgame, la fille de Scott Lang est devenue une adolescente. Marvel Studios a donc choisi la jeune Emma Fuhrmann pour incarner le personnage. Sauf que, retournement de situation, sans donner vraiment d'explication, le personnage va encore changer de visage dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania. En effet, Cassie Lang, qui va certainement devenir Stature, va être incarnée par Kathryn Newton dans le prochain film de Peyton Reed. Dur pour Emma Fuhrmann...

Bruce Banner aka Hulk

Bruce Banner (Mark Ruffalo et Edward Norton) ©Marvel Studios

C'est l'évidence de l'évidence. En 2008, dans L'Incroyable Hulk, le Dr Bruce Banner est incarné par Edward Norton. Cependant, ce dernier voulait avoir davantage d'implication dans le processus créatif du MCU. Il voulait aussi que les futurs films du MCU soient plus sombres. Face aux nombreux désaccords créatifs qu'il a rencontré avec la firme, il a préféré abandonner le navire avant d'être remplacé par Mark Ruffalo dès le premier Avengers.

La série What If... ?

Si on veut être vraiment précis et aller plus loin. La récente série What If... ? offre également quelques changements. En effet, si la plupart des acteurs doublent eux-mêmes leurs personnages, il y a quelques exceptions :