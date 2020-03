Prime Video : les films cultes à voir sur la plateforme

En cette période de confinement, les plateformes de streaming permettent de redécouvrir des pépites cinématographiques. Découvrez notre sélection de films cultes disponibles sur Prime Video, qui ravira aussi bien les amateurs de comédies musicales que de westerns, de films de gangsters et d’évasion, mais aussi les fans de sagas incontournables.

Pour se changer les idées en cette période compliquée, Prime Video permet à ses abonnés de découvrir ou revoir certains trésors du septième art. Il est notamment possible de se plonger dans les neuf heures retraçant l’ascension et la chute de la famille Corleone avec Le Parrain et ses deux suites. Une offre qui ne se refuse pas. Les fans de western peuvent par ailleurs suivre la vengeance acharnée de Steve McQueen dans Nevada Smith, et les amateurs de comédie musicale pousser la chansonnette devant Grease, tandis que les rêveurs seront éblouis par les magnifiques crépuscules du superbe Les Moissons du ciel. Découvrez notre sélection de longs-métrages incontournables à découvrir sur la plateforme de streaming d'Amazon, à travers le top disponible ci-dessus.

Les amateurs de sagas aux anges

Le catalogue fait également la part belle à certains cinéastes comme Steven Spielberg. En plus de la quadrilogie Indiana Jones ainsi que les deux premiers volets de la saga Jurassic Park, 1941, Minority Report, A.I. Intelligence Artificielle ou encore Munich sont à la disposition des abonnés, tout comme les classiques Les Dents de la mer et E.T. L’Extra-Terrestre. Prime Video propose également neuf long-métrages de Pedro Almodóvar, parmi lesquels les merveilleux Tout sur ma mère, La Mauvaise éducation, Volver et Julieta.

En plus de Jurassic Park et Indiana Jones, c’est le moment de se replonger dans d’autres sagas cultes telles que Star Trek, avec la franchise originale et le revival de J.J. Abrams. Les nostalgiques des années 80 ne se lasseront sans doute pas de revoir l’intégralité de Retour vers le Futur et la trilogie Rambo.

Enfin, ceux qui ont une tendresse particulière pour les années 90 ne sont pas en reste. De JFK à Fight Club, en passant par À la poursuite d'Octobre Rouge, Forrest Gump, Heat, L.A. Confidential, La Vie est belle, Les Amants du Pont-Neuf, Celebrity, Showgirls, Reservoir Dogs, Usual Suspects ou encore Fargo, pour ne citer qu’eux, le choix est large. Des références idéales pour pallier à l’ennui.