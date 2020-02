Top des meilleurs génériques de séries

Vous avez aimé ? Partagez :

Si comme nous vous n’êtes pas du genre à passer les génériques, vous serez d’accord pour dire qu’il en existe d’assez incroyables. Une ouverture travaillée marque forcément les esprits, et de nos jours on semble y accorder de plus en plus de soin. Focus sur de petites merveilles sonores et visuelles.

Découvrez ou redécouvrez les génériques de séries les plus stylés.

La série HBO de Jean-Marc Vallée avec Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Zoe Kravitz ou encore Laura Dern peut se targuer d’avoir un générique sublime. Sur la chanson Cold Little Heart défilent des images de paysages et des portraits des personnages principaux. Il faut bien avouer que les surimpressions confèrent à l’ensemble une dimension onirique particulière. On y découvre aussi les protagonistes – adultes comme enfants. Chacun est subtilement caractérisé et la séquence finale clôt le tout en beauté. On y voit les acteurs se succéder, leur attitude corporelle rejoignant la thématique de la série : les apparences sont souvent trompeuses. Quand on y réfléchit, c’est bien cette atmosphère qu’on retrouve tout au long du programme. Somme toute, une présentation hypnotique très réussie de l’univers et du style de la série.

Le phénomène de la BBC bénéficie lui aussi d’un générique à couper le souffle. Des images scintillantes et très stylisées, une bande-son épique, que demander de plus ? On commence doucement, et la musique nous emporte avec elle. C’est à Lorne Balfe (The Crown) qu’on a confié le travail sonore des huit épisodes. La série portée par Dafne Keen, James McAvoy et Ruth Wilson distille le mystère dans cette ouverture virtuose : le focus sur l’aléthiomètre est particulièrement réussi. A noter que beaucoup d’éléments du générique donnent de sérieux indices sur l’univers du show et ses secrets…

Cette série moins connues n’est autre que le spin-off de The Good Wife, qui suivait les aventures de l’avocate Alicia Florrick. Ce programme dérivé est quant à lui centré sur Diane Lockhart, campée par la talentueuse Christine Baranski. A ses côtés, Cush Jambo et Rose Leslie (Ygritte dans Game of Thrones), deux autres avocates, tentent de mener les bons combats après l’élection de Donald Trump. Le générique de la série, aussi élégant qu’épuré, résume bien son contenu. On nous y présente une succession d’objets – du vase rempli de fleurs à la carafe de spiritueux en passant par l’ordinateur portable. Et ces différents symboles ne tardent pas à éclater – littéralement – au cours de ralentis très maîtrisés. Le monde vole en éclats, nous fait-on comprendre : il ne nous reste plus qu’à le regarder imploser…

Vous ne l’attendiez pas celui là, hein ? C’est un fait, l’ouverture de Game of Thrones aura marqué une génération. Œuvre à part entière, cette maquette ouvragée de l’univers de la série évolue au fil des saisons. Ramin Djawadi, compositeur virtuose, a conçu un air entêtant et épique. Une musique qui a d’ailleurs été reprise de nombreuses fois. Par South Park, notamment, mais aussi à la cornemuse ou encore a cappella… Et puis bon, visuellement, c’est une grosse claque. Il y a tant de subtilités qu’il faudrait le regarder des dizaines de fois pour en isoler chaque détail.

Soyons clairs, les génériques des trois saisons sont très sympathiques. Cependant, on a une tendresse particulière pour la saison 1 de la série de Nic Pizzolatto. Matthew McConaughey et Woody Harrelson y incarnent deux inspecteurs qui travaillent sur une affaire glauque à souhait dans la moiteur de la Louisiane. Les différentes timelines, la performance des acteurs… True Detective s’est vite imposée comme un ovni. Et son ouverture est vraiment magnifique. A travers les silhouettes des personnages principaux, on découvre des lieux, des objets… Et vice versa. Une réflexion sur ce qui nous façonne et les connexions entre les choses et les êtres. La chanson Far From Any Road, du groupe de country The Handsome Family, est à notre sens particulièrement envoûtante.

Ce programme est sans doute l’un des plus complexes de HBO : Qui n’a jamais eu du mal à suivre cette série, aussi géniale soit-elle ? Ce qui est sûr, c’est que les moyens ont été mis pour faire de Westworld le nouveau Game of Thrones. On ne sait pas si ça a réussi, mais il s’agit d’un très bon programme. Interprétée par Evan Rachel Wood, Anthony Hopkins ou Thandie Newton, la série pousse à réfléchir sur la condition humaine et les limites de la morale. Le générique, excessivement bien tourné, nous place du point de vue d’un « architecte » : on assiste à la création d’animaux et d’humains. Clin d’œil au contenu de la série : le piano et sa mélodie survoltée. Devinez d’ailleurs qui est derrière ce thème ? Encore Ramin Djawadi, aussi prolifique que brillant, donc.

Le programme porté par Michael C.Hall peut se targuer d’avoir marqué les esprits. Ce n’est pas tous les jours que le personnage principal d’une série se trouve être un serial killer. Bon, il ne tue que d’autres méchants, donc il est sans doute un peu moins psycho. Enfin, peut-être. Tout ça pour dire que le générique de Dexter est malin, très malin même. De la peau et de l’hémoglobine. Une piqûre de moustique, un coup de rasoir malheureux, un steak saignant… Le liquide rouge est au cœur de l’existence de cet anti-héros. Et les créateurs se font bien plaisir en présentant son déjeuner comme un homicide : coups de couteaux, liquide qui gicle… Une symbolique forte et efficace, accompagnée d’une musique très prenante. Petit conseil : le générique final de chaque épisode est tout aussi immanquable !

La série phare de Netflix ne pouvait pas rater son ouverture. Au rythme d’une musique latino enveloppante, on commence par mener l’enquête. Positions satellites, suspects, formules chimiques et liasses de billets nous plongent dans l’univers des Narcos. Quand la voix du chanteur Rodrigo Amarante se fait entendre, une ambiance très lascive se dégage des images. Aux plans originaux se mêlent des images d’archives : on aperçoit notamment le fameux Pablo Escobar, leader du cartel de Cali. Le dernier plan, une voiture qui brûle, nous indique qu’il n’y aura pas de place pour un quelconque happy end… Sans concession, donc.

La série Vikings dispose elle aussi d’un très beau générique. Le show, dont la dernière saison approche à grands pas, se dévoile au fil d’images parfois mystiques. L’eau et le feu occupent une place importante, presque plus, finalement, que celle des humains. Si on voit ainsi de la chair à quelques reprises, elle semble bien dérisoire comparée aux éléments naturels. La voix de la chanteuse suédoise Fever Ray mêlée à ces images nous plongent dans un monde sombre, inconnu et effrayant. Le pari est réussi, on a envie de voir la série !

Si vous connaissez la série, vous savez déjà tout. En toute objectivité, le générique de la série allemande la plus stylée du moment est un petit chef-d’œuvre. L’utilisation des effets de prismes et de miroirs est très bien pensée, visuellement mais aussi symboliquement. C’est beau mais dérangeant à la fois, glauque et d’un rare esthétisme. Mention spéciale au montage entre les plans et la musique d’Apparat, sobrement intitulée Goodbye. Un nom qui va bien avec la série… Complexe mais excessivement bien écrite, on vous invite fortement à vous renseigner sur Dark, dont on attend la saison 3 avec grande impatience !

