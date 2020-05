Top des meilleurs épisodes de Naruto

S'il y a bien un manga qui a tant marqué les années 2000 qu'on ne le présente même plus, c'est "Naruto". Le manga culte de Masashi Kishimoto a ainsi connu deux adaptations animées produites par le Studio Pierrot entre 2002 et 2017. La première, "Naruto" contient 220 épisodes. Voici les plus marquants.

Naruto épisode 1 : Et voici Naruto Uzumaki

Le premier épisode de Naruto nous introduit donc dans l'univers ninja rétro-futuriste de la série. On y découvre ainsi Naruto, jeune orphelin pré-adolescent qui accumule les bêtises au sein du village shinobi de Konoha. Son rêve : devenir Hokage (chef du village reconnu pour être également le ninja le plus puissant) afin que les villageois reconnaissent sa valeur. Néanmoins, le souci principal est que le jeune blondinet est craint et détesté par les habitants. En effet, il possède en lui un démon-renard (Kyubi) qui avait ravagé le village il y a 12 ans. Depuis, le peuple ne fait plus de distinction entre Kyubi et lui.

Ce premier épisode parvient donc à nous attacher rapidement à notre protagoniste. Les codes du shonen sont respectés à la lettre, avec un héros honnête et naïf qui démontre des pouvoirs hors-normes. On peut également voir qu'il est soutenu et aimé (ici par son professeur Iruka) ce qui le poussera à renforcer sa volonté pour vaincre son premier ennemi dans un affrontement. Bref, Naruto begins...

Episode 8 : La promesse du sang

Après quelques épisodes qui présentent des personnages secondaires importants (Sasuke, Sakura, Kakashi) la série rentre enfin dans le vif du sujet avec un premier antagoniste dangereux : Zabuza, ninja déserteur. Pour la première fois, nos héros se retrouvent dans une position risquée.

Surtout que dans cet épisode, la team 7 est rapidement privée de leur sensei Kakashi. Naruto, Sasuke et Sakura vont alors devoir se débrouiller eux-mêmes pour assurer la mission. C'est ainsi qu'Uzumaki et Uchiha vont s'allier pour adopter une stratégie efficace afin de mettre Zabuza en difficulté. Une première quand on sait que les deux jeunes garçons ne se supportent pas.

Un huitième épisode rythmé en affrontements et en rebondissements, donc.

Episode 50 : Le jeu de la mort

Bon nombre de fans vous diront qu'ils sont définitivement tombés amoureux de l'oeuvre après cette confrontation entre Gaara et Rock Lee. Cette ultime confrontation, comptant pour les matchs préliminaires avant le commencement de la troisième épreuve des examens chunin, voit deux styles de combats totalement opposés livrer des techniques jamais vues jusqu'ici dans la série.

Ce 50ème épisode est le clou du spectacle puisque le sosie fictionnel de Bruce Lee va sortir son ultime attaque : l'ouverture de la cinquième porte ! Cette technique qui va le transformer quasi-physiquement en démon, lui fait atteindre une vitesse et une puissance totalement inhumaines. On ne peut que féliciter la fluidité de l'animation qui va mettre en exergue la folie de cette attaque dévastatrice. Avec ce 50ème épisode, l'anime passe clairement un cap.

Episode 79 : Le coup final

Bien que Naruto soit un anime qui ne respecte que très peu les lois de la physique, on avait jusqu'ici des affrontements entre ninjas possédant kunai, shuriken et pouvoirs magiques. Toutefois, la confrontation entre Gaara et Naruto est inédite puisque, cette fois, des monstres viennent s'en mêler.

Voir ainsi Gamabunta et Shukaku détruire quasiment la forêt est spectaculaire et impressionnant. On comprend alors que le danger est bel et bien présent dans cet univers, et que des personnages sont capables de réduire tout un pays en cendres.

De plus, le combat à mains nues de Gaara et Naruto est salutaire. En plus d'être épique, cela souligne que quoiqu'il arrive, ce genre de conflits finira toujours par se résoudre à l'échelle "humaine".

Episode 134 : Conclusion sous une pluie de larmes

Le principal défaut de la série animée est de souvent ponctuer son récit par de longs flashbacks et retours en arrière. Malheureusement, le combat tant attendu entre Naruto et Sasuke n'a pas échappé à cette règle. Il aura donc fallu attendre les deux derniers épisodes avant de suivre cet affrontement sans qu'il soit interrompu par des souvenirs lancinants.

Ce 134ème épisode est non seulement marqué par son animation toujours irréprochable, mais surtout par ses multiples symboles. Dans cet affrontement, les deux ninjas n'ont physiquement plus rien d'humain. Pourtant, subsistent encore en eux leur esprit d'enfant. A partir de ce moment là, la rivalité Naruto/Sasuke va littéralement déchaîner les passions.

Si vous souhaitez revisionner ces épisodes, sachez que Naruto est disponible en intégralité sur ADN.