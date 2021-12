Découvrez les films les plus attendus en 2022

On fait le tour des prochaines sorties à venir. En 2022, il y aura beaucoup de super-héros, d'importants films français ou encore deux figures mythiques du cinéma d'épouvante. Attention, les dates sont susceptibles de changer et des films pourront être repoussés à cause de la pandémie de Covid-19.

Les film français de 2022

On a la chance d'avoir, en France, un cinéma riche et varié. L'année 2022 va une nouvelle fois nous le prouver avec une quantité de films dans tous les genres et dirigés par des auteurs aguerris ou des nouvelles têtes. Le tout, porté par des interprètes de talent, comme le prouve En attendant Bojangles (5 janvier) avec Virginie Efira et Romain Duris, Goliath (9 mars) avec Gilles Lellouche, Pierre Niney et Emmanuelle Bercot, ou encore Enquête sur un scandale d'état (9 février) avec Pio Marmaï, Valeria Bruni‑Tedeschi, Vincent Lindon, et Roschdy Zem.

Enquête sur un scandale d'état ©Pyramide Distribution

Pour ce qui est des cinéastes, Jean-Jacques Annaud reviendra sur le terrible incendie du 15 avril 2019 avec Notre-Dame brûle (16 mars), tandis que Christophe Barratier va adapter Le Temps des secrets (23 mars) d'après Marcel Pagnol. On aura également un nouveau film de Cédric Klapisch avec En corps (30 mars), un nouveau Stéphane Brizé avec Un autre monde (16 février), encore avec Vincent Lindon, tandis que Patrice Leconte s'attaque à Maigret (6 avril) avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre.

Enfin, après le succès de Bac Nord, Cédric Jimenez va revenir lui sur les attentats du 13 novembre avec Novembre (5 octobre). Un sujet délicat dont le traitement sera observé avec attention. Et avec un peu de chance, on pourrait peut-être avoir cette année aussi le nouveau film de François Ozon, Peter von Kant.

Thrillers et films d'horreur

Il n'y a pas qu'à Halloween qu'on aime se faire quelques frissons. Et ça tombe bien, car tout au long de l'année on pourra trouver des films d'épouvante et des thrillers inquiétants. On commence avec Scream (12 janvier), le cinquième opus de la célèbre franchise qui voit le retour des personnages mythiques interprétés par Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette. Ghostface est de retour et vise désormais des adolescents. Pour quelle raison ? Il faudra voir le film pour le découvrir...

En plus de Scream, une autre grande franchise sera à nouveau mise en avant avec Halloween Ends (19 octobre). Dernier opus de la nouvelle trilogie dirigée par David Gordon Green, le long-métrage devrait offrir la conclusion très attendue entre Laurie Strode et Michael Myers...

Sortiront également cette année Black Phone (22 juin) de Scott Derrickson, Nope (20 juillet) de Jordan Peele ou encore Nightmare Alley (19 janvier) de Guillermo del Toro. On précise que ce dernier n'est pas un film d'épouvante, mais plutôt un film noir inquiétant. Et il y aura également le thriller d'Olivia Wilde Don't Worry Darling (5 octobre) avec Florence Pugh, Harry Styles et Gemma Chan.

Toujours plus de super-héros

Les super-héros vont encore une fois être omniprésents dans les salles de cinéma en 2022. Et comme quasiment chaque année, DC et Marvel vont se livrer un combat de titans pour tenter de dominer le box-office. Chez DC, s'il y a un film qu'il ne faudra pas manquer, c'est The Batman (2 mars). Même si le Chevalier noir n'en est pas à sa première adaptation au cinéma, cette nouvelle proposition signée Matt Reeves s'annonce impressionnante. Un film sombre et violent avec Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne dans les premières années de sa carrière de justicier.

Chez Marvel maintenant, difficile de mettre un film au-dessus entre Doctor Strange in the multiverse of Madness (4 mai), Thor : Love and Thunder (13 juillet) et Black Panther : Wakanda Forever (9 novembre). Eventuellement, c'est peut-être ce dernier qui pourrait intéresser le plus les fans puisque le film sera inévitablement marqué par le décès tragique de Chadwick Boseman, l'interprète de Black Panther dans le premier film, et décédé le 28 août 2020 des suites d'un cancer.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness ©Marvel

Enfin, les super-héros Black Adam, Flash et Morbius, ainsi que Spider-Man en version animée, seront également dans les salles cette année. On vous en dira plus dans notre article consacré aux super-héros de 2022.

De l'action plein les yeux

Si vous aimez les explosions et le grand spectacle, 2022 devrait vous ravir puisque Michael Bay sera de la partie ! Le réalisateur des Transformers (entre autres) compte nous en même plein les yeux avec Ambulance (30 mars), une histoire de casse qui tourne mal et qui se transforme en course-poursuite avec Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II au volant, et Eiza Gonzalez en otages.

Pour encore plus de destruction, Roland Emmerich fera lui aussi son retour avec Moonfall (9 février). Le réalisateur habitué aux grosses catastrophes va cette fois s'attaquer à la lune. Pas besoin d'en dire plus...

Moonfall ©Metropolitan Films

Enfin, notez que Tom Cruise montrera qu'il est encore un patron du cinéma d'action avec Top Gun: Maverick (25 mai) et Mission Impossible 7 (28 septembre). Forcément, à côté, pas sûr que Tom Holland parviendra à rivaliser avec Uncharted (16 février). D'autant qu'il y aura, en plus, Jurassic World : Le Monde d'après (8 juin) et Les Animaux fantastiques 3 (13 avril).

Les comédies attendues

Dans le genre de la comédie, il y en a en général pour tous les goûts. En 2022, on aura ainsi droit à la comédie populaire Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ? (2 février) tandis que le Palmashow nous offrira le 16 février une nouvelle folie avec Les Vedettes. Entre temps, Philippe Lacheau va jouer les super-héros dans Super-héros malgré lui (9 février).

Super-héros malgré lui ©StudioCanal

On notera également qu'un film Le Visiteur du futur devrait arriver dans les salles le 12 octobre, ainsi qu'un troisième opus de la saga La Revanche d'une blonde qui sortira le 18 mai, toujours avec Reese Witherspoon. Dans un autre style, on avoue être curieux de voir la comédie-romantique Ticket to Paradise (28 septembre) ne serait-ce que pour voir George Clooney redonner la réplique à Julia Roberts.

Des blockbusters d'animation

Du côté des films d'animation, le film qu'on attend le plus est probablement Buzz l'éclair. Prévu pour le 22 juin, le long-métrage s'intéressera non pas au jouet de Toy Story, mais à l'homme qui l'a inspiré. Le "vrai Buzz l'éclair" qui aura droit à une aventure spatiale qui s'annonce incroyable. La preuve avec la bande-annonce ci-dessous :

En plus de ce nouveau film de Disney, sortiront en 2022 plusieurs suites avec Sonic 2 (6 avril), Les Minions 2 (6 juillet) et même Le Chat potté 2 (5 octobre). Côté nouveauté, on pourra découvrir le 30 mars le film Alerte rouge.

Focus sur le cinéma indépendant

Enfin, on ne pouvait pas terminer ce petit tour d'horizon sans évoquer le cinéma indépendant et les auteurs étrangers. Car il n'y a pas que le grand spectacle américain et les productions françaises qui arrivent jusque dans nos salles. On aura ainsi la chance de pouvoir découvrir le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza (5 janvier), le film de Mike Mills avec Joaquin Phoenix, Nos âmes d'enfants (26 janvier) ou encore l'intrigant biopic Elvis signé Baz Luhrman (22 juin).

Nos âmes d'enfants ©Metropolitan Films

Hors de l'Amérique, l'Asie ne sera pas en reste avec le Japonais Ryusuke Hamaguchi déjà de retour après le succès cannois de Drive my Car. Son nouveau film Contes du hasard et autres fantaisies sortira le 6 avril. Et du côté de la Corée du sud, on pourra compter sur l'inévitable Hong Sang-Soo avec Introduction (2 février). Un voyage en Italie sera également possible avec L'Ombre du Caravage de Michele Placido, sauf si vous préférez les paysages nordiques, auquel cas The Northman (18 mai) de Robert Eggers sera fait pour vous !

On ajoutera à cette liste Un talent en or massif (20 avril) dans lequel l'immense Nicolas Cage jouera son propre rôle de ce qui promet d'être une des plus grandes folies de l'année.