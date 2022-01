Les films de super-héros prévus pour 2022 au cinéma

Après deux années cinématographiques de suite entachées par la fermeture des cinémas, on espère que 2022 sera différente. Notamment parce que de nombreux films de super-héros sont attendus dans les salles. Voici lesquels.

Super-héros malgré lui (9 février)

Initialement, le film de Philippe Lacheau devait sortir le 20 octobre dernier. Mais comme nombreux de ses collègues, le film a été déplacé à une date ultérieure.

Super-héros malgré lui raconte comment un apprenti comédien décroche enfin son premier grand rôle dans un film de super-héros. Un soir, après un accident qui lui fait perdre la mémoire, il se réveille dans la peau d'un véritable super-héros. Enfin, c'est ce qu'il pense. Cette comédie est réalisée et portée par Philippe Lacheau, qui s'entoure une fois de plus de son équipe habituelle à savoir Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti. Sont également présents Jean-Hugues Anglade, Chantal Ladesou et Alice Dufour.

Cédric (Philippe Lacheau) - Super-héros malgré lui ©StudioCanal

The Batman (2 mars)

Alors que Ben Affleck va reprendre le rôle de Batman au sein du DC Extended Unuiverse (DCEU) dans le futur film The Flash, une autre version du Chevalier Noir s’apprête à sortir dans les salles obscures. Le 2 mars prochain sortira The Batman de Matt Reeves, une nouvelle appréciation du mythe avec Robert Pattinson dans le rôle-titre.

Le metteur en scène des derniers films La Planète des Singes semble s’être lancé dans une approche plus sombre et plus violente que les précédentes adaptations de l’homme chauve-souris. Concernant le reste du casting, la distribution de ce nouveau film présentera notamment Paul Dano (The Riddler), Colin Farrell (Le Pingouin), Zoë Krabitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred), John Turturro (Falcone) ou encore Jeffrey Wright (Gordon). Sacré programme.

Morbius (30 mars)

Décidemment, Morbius se fait désirer. Initialement prévu pour le 17 mars 2021, le long-métrage a été depuis régulièrement repoussé. Aux dernières nouvelles, il devait sortir le 26 janvier prochain. Mais il vient de nouveau d’être redaté au 30 mars 2022.

Après avoir échoué dans la peau du Joker, Jared Leto change de camp et rejoint l'écurie Marvel. Il prête ses traits à Morbius, le vampire vivant, un antagoniste récurrent des comics Spider-Man. La bande-annonce dévoilait notamment le retour de Michael Keaton dans la peau du Vautour, un personnage qu'il a incarné dans Spider-Man : Homecoming. Pour le moment, difficile de savoir si Tom Holland apparaîtra dans la peau de Spider-Man ou pas.

Morbius (Jared Leto) - Morbius ©Sony Pictures

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (4 mai)

Tandis que Spider-Man : No Way Home est encore en salles, le prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU) à voir le jour sera Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un nouvel opus qui fera directement suite aux événements du dernier Spider-Man en date.

Dr Strange va devoir assumer les conséquences de ses actes et régler de nombreux problèmes liés au multivers. Il va d’ailleurs se tourner vers la puissante Wanda (Elizabeth Olsen) pour solliciter son aide. Côté réalisation, c’est le talentueux Sam Raimi qui succède à Scott Derrickson.

Krypto super-chien (18 mai)

Entre les films du DCEU, The Batman et Krypto super-chien, l’univers DC va être omniprésent à l’écran en 2022. Jared Stern et Sam Levine réalisent ici leur premier long-métrage en autonomie. Avec un casting vocal notamment composé de Dwayne Johnson, Kevin Hart et John Krasinski, le film va se concentrer sur les animaux fantastiques des super-héros DC les plus célèbres. Ainsi, le chien de Superman se retrouvera face à un terrible défi : sauver son maître des mains de Lex Luthor.

Krypto super-chien ©Warner Bros

Thor : Love and Thunder (13 juillet)

Après Thor : Ragnarok, le cinéaste Taika Waititi est de retour derrière la caméra pour mettre en scène Thor : Love and Thunder. Chris Hemsworth est de retour dans la peau du fils d’Odin. Mais ce quatrième opus va avoir une saveur toute particulière puisque l’intrigue ramènera Jane Foster sur le devant de la scène.

Natalie Portman est donc de retour dans la peau du personnage, vouée, dans ce nouvel épisode, à devenir Thor à la place de Thor. Comme dans les comics de Jason Aaron, l’ancienne petite amie de Thor va récupérer Mjolnir et les pouvoirs du dieu du tonnerre. Outre cette nouvelle représentation du personnage, le long-métrage va également ramener Les Gardiens de la Galaxie, la Valkyrie et présenter deux nouveaux personnages importants : Gorr incarné par Christian Bale et Zeus campé par Russell Crowe.

Thor Love and Thunder ©Marvel

Black Adam (27 juillet)

Dwayne Johnson va enfin faire son entrée dans le DCEU. Le comédien va en effet camper le puissant Black Adam, un personnage emblématique des comics, Némésis de Shazam. Il va ainsi incarner cet antagoniste ambigu devant la caméra de Jaume Collet-Serra (avec qui il a déjà tourné Jungle Cruise). Pour l’épauler, Aldis Hodge va camper Hawkman tandis que Pierce Brosnan va jouer le puissant Dr Fate.

Black Adam (Dwayne Johnson) - Black Adam ©Warner Bros

Samaritan (24 août)

Encore un film qui aurait dû voir le jour en 2021. Initialement prévu pour le 2 juin dernier, il faudra encore patienter jusqu’au 24 août pour voir Sylvester Stallone endosser le rôle de ce héros pas comme les autres.

Samaritan va raconter comment un jeune garçon part à la recherche d'un ancien super-héros mythique disparu vingt ans plus tôt. Réalisé par Julius Avery, le film promet de proposer des éléments nouveaux dans ce paysage cinématographique souvent répétitif. On a hâte de voir la prestation du comédien dans la peau de ce old man héroïque !

Stanley Kominski (Sylvester Stallone) - Samaritan ©Metro-Goldwyn-Mayer

Spider-Man : Across the Spider-Verse – Partie 1 (12 octobre)

Les scénaristes Phil Lord et Chris Miller sont de retour pour écrire la suite tant attendue de Spider-Man : New Generation. Sorti en 2018, le film animé Spider-Man a fait très forte impression auprès des fans, poussant ainsi Sony à produire une (et plusieurs) suite(s). Spider-Man : Across the Spider-Verse, qui se concentrera de nouveau sur Miles Morales, va emmener les spectateurs encore plus loin dans le concept de multivers.

Spider-Man : Across the Spider-Verse – Partie 1 ©Sony Pictures

The Flash (2 novembre)

C’est un peu le Spider-Man : No Way Home du DCEU. Réalisé par Andy Muschietti, The Flash va lui aussi explorer le concept de multivers. Flash, toujours campé par Ezra Miller, va visiblement se balader dans le continuum temporel, croisant ainsi la route de plusieurs Batman. En effet, Ben Affleck et Michael Keaton sont tous deux confirmés dans leurs incarnations respectives de Bruce Wayne. Il se murmure également que le film va servir à effacer l’arc de Zack Snyder du DCEU pour repartir sur de nouvelles bases. Mais il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur.

The Flash ©Warner Bros

Black Panther : Wakanda Forever (9 novembre)

Malgré le décès de Chadwick Boseman, Marvel Studios a confirmé la sortie de Black Panther 2. Toujours réalisé par Ryan Coogler, le long-métrage ne devrait logiquement pas recaster un acteur à la place du comédien, mais se concentrer sur Shuri, la petite sœur de T’Challa. Lupita Nyong’o, Danai Gurira et Letitia Wright seront toutes de retour.

T'Challa (Chadwick Boseman) - Black Panther ©Marvel Studios

Aquaman and the Lost Kingdom (14 décembre)

Après le succès du premier film (1,1 milliard de dollars de recettes), James Wan rempile donc derrière la caméra pour Aquaman and the Lost Kingdom. Une suite qui va évidemment ramener Jason Momoa dans la peau du roi de l’Atlantide, mais également Amber Heard en Mera ou encore Yahya Abdul-Mateen II dans la peau de Black Manta.

Aquaman and the Lost Kingdom ©Warner Bros

Si les films de super-héros ne vous intéressent pas, retrouvez notre article sur tous les films attendus en 2022.