Saint Valentin : top des films avec les histoires d'amour les plus étranges

Vous en avez marre des histoires d'amour vues et revues pour la Saint Valentin ? On vous a dégotté les romances les plus étranges du cinéma.

Saint Valentin : Love, love, love

Nous sommes le 14 février, et comme tous les ans à cette date, c'est la Saint Valentin ! Cette fête de l'amour est aussi l'occasion de partager un de ses films romantiques dont on ne se lasse jamais. De Love Actually à Ghost en passant par Dirty Dancing ou le bien nommé Valentine's day, le choix est large pour ceux qui veulent sortir les violons et les bouquets de roses.

Pour les autres qui souhaitent mettre un peu d'originalité dans la recette, voici une sélection de longs-métrages aux histoires d'amour qui vont au-delà de l'humanité.

"Salut, poupée... gonflable !"

Ryan Gosling a eu son lot de comédies romantiques dans sa filmographie, que ce soit La La Land, N'oublie jamais ou Crazy, Stupid, Love. Pourtant, celle qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas la plus connue et pourtant une des plus originales. Dans Une Fiancée pas comme les autres, il incarne un jeune homme un peu simple qui tombe amoureux d'une poupée gonflable qu'il voit comme une femme normale. Les personnes autour de lui sont comme les spectateurs : au départ, ils trouvent ça gênant, puis ils comprennent que le plus important, c'est son bonheur. Même si c'est avec un morceau de plastique.

Une Fiancée pas comme les autres ©Metro-Goldwyn-Mayer

Bonus : Air Doll de Hirokazu Kore-eda, dans laquelle une poupée gonflable, incarnée par la géniale Bae Doo-na, devient peu à peu humaine.

La voix désert

Dans Her, Joaquin Phoenix joue Theodore, un homme esseulé qui tombe amoureux de l’intelligence artificielle de son téléphone. Il faut dire qu'elle a la voix roque et charmante de Scarlett Johansson, ce qui peut facilement séduire. L'incroyable dans tout ça, c'est que cette I.A n'est pas non plus insensible à l'amour que lui porte cet être humain attentionné. Une romance de notre époque qui questionne sur les avancées technologiques qui pourraient bientôt remplacer, pour certains, les interactions humaines.

Théodore (Joaquin Phoenix) - Her ©Warner Bros. Pictures

Amour (v)empirique

Éloignons-nous ici très rapidement de la saga Twilight pour nous intéresser à une autre histoire d'amour entre un humain et un vampire : Morse. Ce long-métrage suédois raconte la rencontre entre Oskar, un adolescent fragile et marginal, et Eli, une jeune fille qui s'installe avec son père à côté de chez lui. Les deux se lient d'amitié et connaissent leurs premiers émois amoureux. Le petit "problème" étant qu'elle est une vampire. La vraie réussite du film, c'est de montrer la belle relation entre deux personnages qui, chacun de par leurs particularités, sont mis de côté par la société.

Morse ©EFTI

Bonus : Laisse-moi entrer, son remake américain avec Chloë Grace Moretz, moins réussi que l'original mais réussi quand même.

Sous le signe du poisson

On ne l'attendait pas sur cette route-là, mais Guillermo del Toro s'est aventuré dans le romantisme en 2018 avec La Forme de l'eau. Elisa, une jeune femme solitaire, travaille dans un complexe gouvernemental secret. Elle va y découvrir l'existence d'un homme-poisson qui est retenu prisonnier. Entre les deux, c'est le coup de foudre. Résultat ? 4 Oscars.

La Forme de l'eau © Fox Searchlight Pictures

Bonus : Splash, de Ron Howard, dans lequel Tom Hanks tombe sous le charme de Daryl Hannah. Normal, c'est une sirène ! Le film est disponible sur Disney+.

Même les monstres fêtent la Saint Valentin !

Plongeons pour finir ce top dans une romance en noir et blanc datant de 1935, avec La Fiancée de Frankenstein de James Whale. La créature se voit offrir une compagne par deux savants fous qui n'ont pas usurpé cette appellation. Une belle histoire d'amour monstrueuse qui ne ressemble à aucune autre.

La Fiancée de Frankenstein ©Carlotta Films

Bonus : en plus romantique, Edward aux mains d'argent. En plus diabolique, La Fiancée de Chucky. En plus zombiesque, Warm Bodies.

Bonne Saint Valentin à tous !