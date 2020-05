Top des meilleurs films de Anne Hathaway

Retour sur la carrière de la talentueuse Anne Hathaway avec ses films marquants. De la satire du monde de la mode à la caméra de Nolan, focus sur une comédienne aux multiples facettes...

Le long-métrage de David Frankel s'est hissé au rang de comédie iconique. L'intrigue tourne autour d'Andrea, une jeune femme qui décroche un job de rêve à New York. Mais être l'assistante d'une tyrannique rédactrice en chef à la tête d'un magazine de mode incontournable, ce n'est pas loin de l'Enfer. Un sujet prenant, des seconds rôles excellents - Stanley Tucci et Emily Blunt -, Le Diable s'habille en Prada est à consommer sans modération.

Adapté du roman de Lauren Weisberger, ancienne assistante de la volcanique Anna Wintour, le film comprend un duo d'actrices des plus intéressants. En effet, le film confronte Anne Hathaway à Meryl Streep. Vous devez vous en douter : leur rencontre fait des étincelles !

Si le film est aujourd'hui très apprécié, il a bien failli ne jamais voir le jour. Premier problème, les producteurs étaient tatillons à l'idée d'adapter le film et de s'attirer les foudres d'Anna Wintour. C'est l'intérêt de Meryl Streep pour le projet qui a décidé tout le monde !

Anne Hathaway, quant à elle, a bien eu du mal à décrocher le rôle. Elle a même dû harceler le studio et David Frankel. La jeune actrice voulait sortir de la case Disney, mais c'est malheureusement Rachel McAdams que l'on approcha la première. Mais cette dernière, désireuse de s'éloigner de son image glamour, refusa d'interpréter Andrea... Pour le plus grand bonheur de sa concurrente !

Un jour - 2011

Réalisé par Lone Scherfig (Une éducation), talentueuse réalisatrice danoise, Un jour est un film romantique hors du commun. Méconnu mais gratifié de critiques plus qu'élogieuses, il conte l'histoire complexe d'Emma et Dexter. Ces deux jeunes gens passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d’étude et prennent la surprenante décision de rester amis. Pendant 20 ans, Dexter et Emma vont s'aimer, se quitter, se détester, se manquer… Jusqu'à comprendre qu'ils ne peuvent aller à l'encontre de leurs sentiments ?

Le choix d'Anne Hathaway pour incarner l'héroïne n'a pas été du goût de tous les fans du roman. Beaucoup la jugeaient trop glamour, mais surtout trop américaine pour le personnage. Mais peu importe, l'actrice propose une performance époustouflante aux côtés d'un Jim Sturgess (Cloud Atlas) habité. De nombreux spectateurs ont d'ailleurs critiqué l'absence de nomination aux Oscars pour la comédienne... Une belle revanche ! Si vous n'avez pas vu Un jour, on vous le conseille plus que vivement.

The Dark Knight Rises - 2012

Après Michelle Pfeiffer et Halle Berry, c'est à Anne Hathaway de se glisser dans la peau de la féline Catwoman. Présente dans le dernier volet de la trilogie de Christopher Nolan, la voleuse inégalée donne bien du fil à retordre à Bruce Wayne. Mystérieuse, insaisissable et désireuse de prendre un nouveau départ, l'allégeance de la jeune femme est un des enjeux forts du film.

La comédienne manie à la perfection insolence et élégance, livrant une performance des plus convaincantes. Sur le plan physique, son visage fin et ses grands yeux collent tout à fait au personnage. L'actrice a par la suite fait savoir qu'un film centré sur l'héroïne l'intéresserait grandement !

Les Misérables - 2012

La comédienne se lance un nouveau défi en participant à ce drame musical de Tom Hooper adapté de l'oeuvre de Victor Hugo. Hathaway est Fantine, l'un des personnages principaux de cette tragique fresque sociale. Si l'accueil réservé au film fut mitigé, les performances de ses comédiens ont mis tout le monde d'accord.

Preuve en est, Hathaway a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance. La jeune femme a d'ailleurs bien failli se perdre dans son personnage. Pour atteindre l'état rachitique de Fantine, elle n'a pas hésité à ne manger que deux galettes de flocons d'avoine par jour pendant des semaines. Un état difficile à gérer qui ne lui a pas permis d'appréhender la cérémonie comme prévu...

J'ai en quelque sorte perdu la tête en tournant ce film et je n'avais pas encore retrouvé mes esprits. Puis il a fallu que je me lève devant tout ces gens et que je ressente quelque chose que je ne ressentais pas, un bonheur simple.

Interstellar - 2014

Le chef-d'oeuvre de Christopher Nolan marque sa deuxième collaboration avec Anne Hathaway. Le film narre le périple d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines...

Complexe, sublime, touchant, Interstellar a su trouver son public et a été auréolé de multiples récompenses. Hathaway y est Amélia Brand, une scientifique de génie aux motivations complexes. Une nouvelle performance éprouvante, notamment au niveau de l'accoutrement. Pour être au plus proche de la réalité, les combinaisons conçues par les costumiers pesaient entre 10 et 15 kilos, rien que ça !

Bonus

Même si on ne les a pas inclus dans le top, petit clin d’œil à Jane et Rachel se marie, deux autres films marquants et méconnus de la comédienne. Dans le premier, un biopic, Hathaway joue le rôle de l'auteure Jane Austen. Le second, quant à lui, la voit se transformer en ancienne addict plus ou moins repentie qui se rend au mariage de sa sœur... Pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Une très bonne dramedy sur les familles dysfonctionnelles qui vaut à la comédienne une nomination aux Oscar et envoie au tapis ses détracteurs !